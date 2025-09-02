Joaquín Sánchez reconeix allò que alguns intueixen sobre Victòria Frederica

El retorn del programa Emparejados arriba amb una convidada inesperada. Joaquín Sánchez i la seva dona Susana Saborido s'han atrevit a entrevistar Victòria Frederica de Marichalar, que torna a posar-se davant de les càmeres després del seu pas per El Desafío. La neboda del rei Felip VI hi va acudir acompanyada per la seva millor amiga, Rochi Laffón, en una xerrada que promet mostrar una faceta desconeguda d'ambdues.
L'aparició de Victòria ha causat un gran rebombori fins i tot abans de la seva emissió. Molts creien que no acceptaria una entrevista d'aquest tipus, però la jove es va mostrar propera i amb ganes de divertir-se. Segons va avançar el mateix Joaquín, “ens explica coses que en una altra noia serien molt normals, però en ella sorprenen molt”.
Joaquín Sánchez no ha tingut cap pudor a reconèixer el que molts fa temps que sospiten sobre Victòria Frederica. Segons ha deixat entendre, la filla de la infanta Elena és una noia normal i humil, encara que alguns creuen que és una persona altiva.
El director del programa, Javier Ruiz, també va destacar el paper de la filla de la infanta Elena durant la gravació. Va assegurar que “s'ho va passar bomba, no va posar ni una sola pega i va respondre a preguntes que no pensàvem que contestaria”. Al seu parer, el gran atractiu de l'entrega és poder veure “la relació de dues millors amigues sense filtres”.
El mateix Ruiz va admetre que dubtava que Victòria Frederica acceptés participar-hi. Quan la productora va proposar el seu nom, va pensar que seria impossible convèncer-la. Tanmateix, després d'un sopar amb Joaquín, Susana i la seva inseparable amiga Rochi, tot va canviar i la col·laboració es va fer realitat.
Gràcies a Joaquín Sánchez, s'ha confirmat el secret a crits sobre Victòria Frederica: és una persona normal. Seguint la seva teoria, la llegenda que s'ha generat al seu voltant no es correspon amb la realitat, ja que és una jove senzilla.
Joaquín Sánchez i Susana Saborido entrevisten Victòria Frederica
Joaquín i Susana tenen clar que el seu programa vol mostrar vincles de tota mena. Emparejados reuneix parelles de famosos, sigui per amor, amistat o família, i cada entrega inclou dinàmiques pensades per conèixer-ne el costat personal. L'entrevista a Victòria i Rochi encaixa en aquesta fórmula en oferir espontaneïtat i complicitat davant el públic.
El presentador bètic ha insistit que el més destacat és la humilitat de Victòria. “Té fama de seriosa, però amb mi i amb Susana va ser tot el contrari, es va mostrar senzilla i sense filtres”, ha explicat. Aquestes paraules confirmen el que molts dels seus seguidors intuïen des de fa temps, però que poques vegades s'havia confirmat a televisió.
L'entrevista suposa un pas més en l'exposició pública de Victòria Frederica. Després de la seva participació a El Desafío, semblava decidida a mantenir un perfil baix, però el seu pas per Emparejados demostra que està disposada a mostrar-se propera. Per a Joaquín, aquest gest és valuós perquè “quan algú amb tant de focus mediàtic es mostra tan senzill, deixa empremta en la gent”.
L'estrena d'aquesta nova temporada està prevista per al dissabte 6 de setembre. El format torna a la graella d'Antena 3 convertit en setmanal i amb la intenció de consolidar-se entre el públic. L'entrevista amb Victòria Frederica apunta a ser un dels grans atractius d'aquesta nova etapa televisiva.