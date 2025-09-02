Sorpresa en Mónaco gracias a la última hora de Jazmin Grace, hija del príncipe Alberto

Jazmin Grace Grimaldi ha sido noticia en las últimas horas debido a que la hija mayor del príncipe Alberto de Mónaco ha roto con su pareja, el músico Ian Mellencamp. La noticia ha sorprendido a todos en Mónaco. La relación ha terminado tras casi una década juntos.
Ambos han sido pareja durante nueve años y su historia ha estado marcada por el amor, la complicidad y la discreción. La noticia la ha publicado el diario británico Daily Mail. Una fuente cercana ha asegurado: “Los dos han sido claves en la vida del otro, pero ha llegado el momento de separar sus caminos”.
En su entorno han confirmado que la relación ha dejado de funcionar y en los últimos meses, Jazmin ha dejado de compartir imágenes con Ian. Este cambio en redes sociales ha levantado sospechas. Sin embargo, un anillo misterioso ha hecho pensar en un posible compromiso, pero finalmente, todo ha sido una falsa alarma.
La historia entre Jazmin e Ian ha tenido momentos públicos. En marzo de 2017, ambos oficializaron su relación en redes sociales y compartieron besos, mensajes románticos y gestos de cariño.
Su noviazgo avanzó rápidamente y en poco más de un año, Ian conoció a Alberto de Mónaco. Se vieron juntos en el palco de honor del Masters Series de Montecarlo.
Jazmin Grace ha seguido trabajando en su carrera como actriz y cantante. La hija de Alberto de Mónaco y Tamara Rotolo, ha intentado mantener su independencia artística. Ian, por su parte, ha seguido su camino en la música.
Aunque no ha alcanzado la fama de su tío, John Cougar, ha logrado hacerse un nombre propio. Antes de dedicarse al rock, ha trabajado como modelo en Nueva York. Ha posado para grandes marcas y ha compartido campañas con Gigi Hadid o Toni Garrn.
La separación ha generado muchas reacciones. Sin embargo, Jazmin ha enviado un mensaje claro. Hace apenas unas horas ha subido una imagen en la playa.
En ella aparece tranquila, sonriente y feliz. Ha mostrado que está en paz. Su publicación ha transmitido serenidad y esperanza.
Jazmin Grace ha dado un paso importante en su vida y ha cerrado una etapa sentimental. Mónaco ha recibido la noticia con sorpresa, pero también con respeto. La hija del príncipe Alberto ha demostrado fortaleza y su futuro parece estar lleno de nuevas oportunidades.