Sorpresa als Països Baixos: es destapa un succés que afecta la princesa Alèxia

La Família Reial dels Països Baixos torna a estar al centre de l’huracà mediàtic. Després de mesos de relativa calma, la princesa Alèxia, segona filla del rei Guillem Alexandre i la reina Màxima, ha acaparat titulars a tot el país. Aquesta vegada, no per les seves ja conegudes sortides polèmiques o actituds irreverents, sinó per una preocupació creixent relacionada amb el seu aspecte físic.
La jove royal ha reaparegut públicament durant el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Celebrat a l’emblemàtic circuit de Zandvoort, la seva imatge no ha deixat ningú indiferent.
Tot i que gran part de l’atenció durant l’esdeveniment va recaure en la reina Màxima, que va sorprendre el públic parlant en perfecte espanyol davant les càmeres, la veritable protagonista va acabar sent Alèxia. Vestida amb una indumentària informal i lluint un bronzejat intens fruit de les seves recents vacances a Grècia, la princesa va mostrar una figura visiblement més prima. Això va encendre immediatament les alarmes tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació neerlandesos.
Alèxia d’Holanda ha estat públicament criticada a les xarxes socials
Les xarxes no van trigar a omplir-se de comentaris, alguns de preocupació i d’altres d’admiració. Al compte de TikTok del programa especialitzat en la reialesa Blauw Bloed, un usuari va escriure: “Tinc por per l’Alèxia. Estarà bé?”
Mentrestant, un altre opinava: “Es veu increïble. Simplement fa més exercici, mira aquestes cames, deixa-la en pau”. La imatge d’Alèxia ha dividit l’opinió pública, com poques vegades s’ha vist a la història recent de la Casa d’Orange.
La presentadora de televisió Hélène Hendriks va ser una de les primeres figures públiques a expressar la seva inquietud. “Per ser sincera, la vaig mirar amb atenció i em va impactar una mica”, va comentar en directe, deixant entreveure que el canvi físic de la princesa podria estar relacionat amb quelcom més profund.
Alèxia d’Holanda ha passat per mals moments a la seva vida
Cal recordar que Alèxia ha travessat moments difícils els darrers anys. Se sap que va denunciar haver estat víctima d’assetjament a través de xarxes socials, fet que la va portar a rebre tractament psicològic.
Algunes veus apunten que aquest tipus de pressió mediàtica i personal podria haver desencadenat algun trastorn de conducta alimentària. Tot i que des de la Casa Reial no s’ha emès cap comunicat oficial al respecte.
Per ara, el silenci institucional alimenta encara més les especulacions. Mentrestant, el poble neerlandès segueix amb atenció cada aparició pública d’Alèxia per la preocupació i el debat sobre els límits de l’assetjament mediàtic.