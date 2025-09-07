Logo xcatalunya.cat
Jove de cabells castanys somrient amb un emoji de sorpresa a l’esquerra
Ningú als Països Baixos esperava la informació que ha sortit sobre la princesa Alèxia | xcatalunya.cat, Europapress
Gent

Sorpresa als Països Baixos: es destapa un succés que afecta la princesa Alèxia

S'ha revelat una informació inesperada sobre la princesa Alèxia que ha deixat tothom sorprès als Països Baixos

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La Família Reial dels Països Baixos torna a estar al centre de l’huracà mediàtic. Després de mesos de relativa calma, la princesa Alèxia, segona filla del rei Guillem Alexandre i la reina Màxima, ha acaparat titulars a tot el país. Aquesta vegada, no per les seves ja conegudes sortides polèmiques o actituds irreverents, sinó per una preocupació creixent relacionada amb el seu aspecte físic.

La jove royal ha reaparegut públicament durant el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Celebrat a l’emblemàtic circuit de Zandvoort, la seva imatge no ha deixat ningú indiferent.

Primer pla d’Alexia d’Holanda somrient davant d’un fons desenfocat.
Alèxia d’Holanda ha reaparegut amb un canvi físic visible | Europa Press

Tot i que gran part de l’atenció durant l’esdeveniment va recaure en la reina Màxima, que va sorprendre el públic parlant en perfecte espanyol davant les càmeres, la veritable protagonista va acabar sent Alèxia. Vestida amb una indumentària informal i lluint un bronzejat intens fruit de les seves recents vacances a Grècia, la princesa va mostrar una figura visiblement més prima. Això va encendre immediatament les alarmes tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació neerlandesos.

Alèxia d’Holanda ha estat públicament criticada a les xarxes socials

Les xarxes no van trigar a omplir-se de comentaris, alguns de preocupació i d’altres d’admiració. Al compte de TikTok del programa especialitzat en la reialesa Blauw Bloed, un usuari va escriure: “Tinc por per l’Alèxia. Estarà bé?”

Mentrestant, un altre opinava: “Es veu increïble. Simplement fa més exercici, mira aquestes cames, deixa-la en pau”. La imatge d’Alèxia ha dividit l’opinió pública, com poques vegades s’ha vist a la història recent de la Casa d’Orange.

Alexia d'Holanda amb un vestit vermell i una banda blava i groga, somrient davant d'un grup de persones uniformades amb vestits foscos i barrets.
Alèxia dels Països Baixos ha estat criticada a les xarxes socials | Instagram, @alexiavanoranje

La presentadora de televisió Hélène Hendriks va ser una de les primeres figures públiques a expressar la seva inquietud. “Per ser sincera, la vaig mirar amb atenció i em va impactar una mica”, va comentar en directe, deixant entreveure que el canvi físic de la princesa podria estar relacionat amb quelcom més profund.

Alèxia d’Holanda ha passat per mals moments a la seva vida

Cal recordar que Alèxia ha travessat moments difícils els darrers anys. Se sap que va denunciar haver estat víctima d’assetjament a través de xarxes socials, fet que la va portar a rebre tractament psicològic.

Cinc persones posen juntes a l’aire lliure davant d’un fons d’arbres verds, que són la família reial d’Holanda al complet.
La Família Reial d'Holanda encara no ha emès cap comunicat sobre la salut de l'Alèxia | Instagram, @koninklijkhuis

Algunes veus apunten que aquest tipus de pressió mediàtica i personal podria haver desencadenat algun trastorn de conducta alimentària. Tot i que des de la Casa Reial no s’ha emès cap comunicat oficial al respecte.

Per ara, el silenci institucional alimenta encara més les especulacions. Mentrestant, el poble neerlandès segueix amb atenció cada aparició pública d’Alèxia per la preocupació i el debat sobre els límits de l’assetjament mediàtic.

