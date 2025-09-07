Asombro en Holanda: destapan un inesperado suceso que afecta a la princesa Alexia

La Familia Real de los Países Bajos vuelve a estar en el centro del huracán mediático. Tras meses de relativa calma, la princesa Alexia, segunda hija del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, ha acaparado titulares en todo el país. Esta vez, no por sus ya conocidas salidas polémicas o actitudes irreverentes, sino por una preocupación creciente relacionada con su aspecto físico.

La joven royal ha reaparecido públicamente durante el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Celebrado en el emblemático circuito de Zandvoort, y su imagen no ha dejado a nadie indiferente.

| Europa Press

Aunque gran parte de la atención durante el evento recayó en la reina Máxima, quien sorprendió al público hablando en perfecto español ante las cámaras, la verdadera protagonista terminó siendo Alexia. Vestida con un atuendo informal y luciendo un bronceado intenso producto de sus recientes vacaciones en Grecia, la princesa mostró una figura visiblemente más delgada. Esto inmediatamente encendió las alarmas tanto en redes sociales como en los medios de comunicación neerlandeses.

Alexia de Holanda ha sido públicamente criticada en las redes sociales

Las redes no tardaron en llenarse de comentarios, algunos de preocupación y otros de admiración. En la cuenta de TikTok del programa especializado en la realeza Blauw Bloed, un usuario escribió: “Tengo miedo de Alexia. ¿Va a estar bien?”.

Mientras que otro opinaba: “Se ve increíble. Simplemente hace más ejercicio, mira esas piernas, déjala en paz”. La imagen de Alexia ha dividido a la opinión pública, como pocas veces se ha visto en la historia reciente de la Casa de Orange.

| Instagram, @alexiavanoranje

La presentadora de televisión Hélène Hendriks fue una de las primeras figuras públicas en expresar su inquietud. “Para ser sincera, la miré con atención y me impactó un poco”, comentó en directo, dejando entrever que el cambio físico de la princesa podría estar relacionado con algo más profundo.

Alexia de Holanda ha pasado por malos momentos en su vida

Cabe recordar que Alexia ha atravesado momentos difíciles en los últimos años. Se sabe que denunció haber sido víctima de acoso a través de redes sociales, lo que la llevó a recibir tratamiento psicológico.

| Instagram, @koninklijkhuis

Algunas voces apuntan a que este tipo de presión mediática y personal podría haber desencadenado algún trastorno de conducta alimentaria. Aunque desde la Casa Real no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Por ahora, el silencio institucional alimenta aún más las especulaciones. Mientras tanto, el pueblo neerlandés sigue con atención cada aparición pública de Alexia por la preocupación y el debate sobre los límites del acoso mediático.