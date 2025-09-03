Belén Esteban impacta María Patiño amb el que ha fet en un avió en ple directe

Belén Esteban ha impactat tothom avui a No somos nadie, sobretot a la presentadora del programa, María Patiño. La col·laboradora ha protagonitzat un moment únic que ha deixat sense paraules María Patiño. I és que Belén ha aterrat un avió, sí, tal com ho llegeixes.
Tot va començar dilluns passat, aquell dia, la princesa Leonor va entrar a l'Acadèmia General de l'Aire. Allà s'està preparant per pilotar avions i assumir el seu futur càrrec com a cap d'Estat.
Arran d'aquesta notícia, al programa van llançar un repte als espectadors. A través de YouTube, han pogut votar el seu col·laborador preferit. El més votat s'hauria d'enfrontar a l'experiència de pilotar un avió, una cosa que ha aconseguit fer Belén Esteban.
Belén Esteban és l'escollida per volar un avió en ple directe
Avui ha arribat el gran dia i la guanyadora ha estat Belén Esteban. Encara que en un primer moment no ho ha volgut fer, al final ha acceptat el repte. Ha confessat que li feia por, però ha decidit superar-ho.
El programa l'ha portada a un simulador de vol professional. La cabina ha estat idèntica a la d'un avió real. Fins i tot s'han vist imatges en directe durant l'emissió.
Abans del vol, Belén ha rebut algunes classes i María Patiño li ha preguntat què ha après. Belén ha respost amb sinceritat: “Ja sé quins botons he de tocar i quins no”, ha dit rient. La tensió ha anat augmentant a mesura que s'acostava el moment de l'enlairament.
El vol ha començat sense problemes. L'enlairament ha estat correcte i el trajecte estable, tot semblava anar bé però el moment de l'aterratge ho ha canviat tot. Ha estat complicat.
María Patiño s'estranya amb l'última hora de Belén Esteban
Les imatges ho han mostrat amb claredat. Belén ha patit i María Patiño s'ha quedat sense paraules perquè no ha sabut com reaccionar. En acabar, Belén ha estat clara: “No m'agrada, això no m'agrada, m'he espantat molt”.
Ha respirat profundament i ha rebut l'aplaudiment de l'equip. L'audiència també ha reaccionat de manera massiva. A YouTube no han parat d'arribar missatges de suport i molts han elogiat la seva valentia i la seva capacitat de superació.
Ha estat una experiència intensa i inoblidable. Per a ella i per a tots els que ho han vist. Belén Esteban ha tornat a demostrar que sempre sorprèn i avui, ho ha fet des del cel.