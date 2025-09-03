Es filtra l'acord al qual han arribat Kiko Rivera i Irene Rosales: ningú no s'ho esperava

La portada d'avui de la revista Lecturas ha generat una forta polèmica perquè Irene Rosales ha estat la protagonista inesperada. Ha passat just una setmana des que va anunciar la seva separació de Kiko Rivera. Tanmateix, el que ha passat avui ha sorprès tothom, han arribat a un acord pel bé de la seva família
La revista ha publicat un reportatge amb imatges d'Irene, no ha estat una entrevista ni tampoc una exclusiva pactada. Tot i això, Lecturas li ha donat un gran protagonisme. Irene no ha cobrat absolutament res per aquesta publicació i això ha estat l'espurna de l'enuig
Aquest matí, davant dels mitjans de comunicació, Irene s'ha mostrat indignada. "És molt injust que s'hagi fet com si jo estigués donant una exclusiva, quan és totalment mentida! Estic enfadada perquè és molt injust", ha declarat Irene amb un malestar evident. La confusió ha causat un gran rebombori mediàtic
A TardeAR donen l'última hora sobre Kiko Rivera i la seva situació actual
Per la seva banda, Kiko Rivera ha pres una decisió radical i ha eliminat totes les seves publicacions a les xarxes socials. A més, ha compartit un missatge en què ha afirmat que vol centrar-se en la seva carrera professional. Ha sorprès aquest pas i molts han interpretat que ha estat una reacció directa a la portada
Des del plató de TardeAR, Luis Pliego, director de Lecturas, ha sortit al pas i ha volgut aclarir el que ha passat. "Jo he fet la meva feina, nosaltres no hem dit que sigui una exclusiva o una entrevista d'Irene. Jo crec que Kiko s'ha pensat que és una exclusiva i s'ha enfadat amb Irene", ha comentat
Leticia Requejo, col·laboradora del mateix programa, ha afegit més informació. Segons ha dit en directe, "Kiko i Irene han tingut una conversa on han acordat que tots dos poden parlar però han fet un pacte de no agressió". Una informació sobre la vida privada de Kiko Rivera que ningú esperava perquè ha demostrat que tant el DJ com la seva ex estan fent el millor per al seu entorn
Kiko Rivera i Irene Rosales volen fer el millor per a la família que han format
Aquest pacte ha estat la sorpresa del dia. Tots dos han acordat que poden concedir entrevistes
Però sempre que no es facin mal mútuament. Ho han fet pel bé de la seva família. Una decisió madura i inesperada
Tot i que en les últimes hores es pensava que estaven enfrontats, la realitat ha estat una altra. La polèmica ha servit per apropar-los. Ningú no ho esperava, però Kiko i Irene han arribat a un acord en un dels seus moments més delicats