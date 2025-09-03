Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos de primer pla de Kiko Rivera i Irene Rosales, tots dos amb el rostre seriós i amb dos signes d’exclamació vermells al centre.
Ningú no esperava el pacte que han fet Kiko Rivera i Irene Rosales | Mediaset, xcatalunya.cat
Gent

Es filtra l'acord al qual han arribat Kiko Rivera i Irene Rosales: ningú no s'ho esperava

S'ha filtrat l'acord al qual han arribat Kiko Rivera i Irene Rosales per sorpresa de tothom després de les seves últimes hores

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La portada d'avui de la revista Lecturas ha generat una forta polèmica perquè Irene Rosales ha estat la protagonista inesperada. Ha passat just una setmana des que va anunciar la seva separació de Kiko Rivera. Tanmateix, el que ha passat avui ha sorprès tothom, han arribat a un acord pel bé de la seva família

La revista ha publicat un reportatge amb imatges d'Irene, no ha estat una entrevista ni tampoc una exclusiva pactada. Tot i això, Lecturas li ha donat un gran protagonisme. Irene no ha cobrat absolutament res per aquesta publicació i això ha estat l'espurna de l'enuig

Irene Rosales amb ulleres de sol i jaqueta negra està en un carrer assolellat.
Irene Rosales s'ha mostrat enfadada amb els mitjans de comunicació | Europa Press

Aquest matí, davant dels mitjans de comunicació, Irene s'ha mostrat indignada. "És molt injust que s'hagi fet com si jo estigués donant una exclusiva, quan és totalment mentida! Estic enfadada perquè és molt injust", ha declarat Irene amb un malestar evident. La confusió ha causat un gran rebombori mediàtic

A TardeAR donen l'última hora sobre Kiko Rivera i la seva situació actual

Per la seva banda, Kiko Rivera ha pres una decisió radical i ha eliminat totes les seves publicacions a les xarxes socials. A més, ha compartit un missatge en què ha afirmat que vol centrar-se en la seva carrera professional. Ha sorprès aquest pas i molts han interpretat que ha estat una reacció directa a la portada

Des del plató de TardeAR, Luis Pliego, director de Lecturas, ha sortit al pas i ha volgut aclarir el que ha passat. "Jo he fet la meva feina, nosaltres no hem dit que sigui una exclusiva o una entrevista d'Irene. Jo crec que Kiko s'ha pensat que és una exclusiva i s'ha enfadat amb Irene", ha comentat

Un home calb amb barba somriu mentre porta una camisa verda amb estampat.
Luis Pliego respon a Irene Rosales en ple directe | Telecinco

Leticia Requejo, col·laboradora del mateix programa, ha afegit més informació. Segons ha dit en directe, "Kiko i Irene han tingut una conversa on han acordat que tots dos poden parlar però han fet un pacte de no agressió". Una informació sobre la vida privada de Kiko Rivera que ningú esperava perquè ha demostrat que tant el DJ com la seva ex estan fent el millor per al seu entorn

Kiko Rivera i Irene Rosales volen fer el millor per a la família que han format

Aquest pacte ha estat la sorpresa del dia. Tots dos han acordat que poden concedir entrevistes

Irene Rosales i Kiko Rivera caminen per un pas de vianants amb una nena que es cobreix la cara amb una peça de roba.
Kiko i Irene han fet un pacte pel bé de la seva família | Europa Press

Però sempre que no es facin mal mútuament. Ho han fet pel bé de la seva família. Una decisió madura i inesperada

Tot i que en les últimes hores es pensava que estaven enfrontats, la realitat ha estat una altra. La polèmica ha servit per apropar-los. Ningú no ho esperava, però Kiko i Irene han arribat a un acord en un dels seus moments més delicats

