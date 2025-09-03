Logo xcatalunya.cat
Màxima d’Holanda elegantment vestida i Guillem d’Holanda amb vestit de gala apareixen junts sobre un fons fosc amb un emoji de sorpresa al centre
El rei Guillem d’Holanda s’estranyarà amb l’última hora de la reina Màxima | GTRES, Europa Press, xcatalunya.cat, STILLFX
Gent

El gest de la reina Màxima d’Holanda amb uns obrers que sorprendrà el rei Guillem

La reina Màxima dels Països Baixos ha sorprès en tenir un gest inesperat amb uns obrers del seu país

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Màxima d'Holanda ha sorprès el seu marit, el rei Guillem, amb una aparició inesperada, no ha estat una visita protocol·lària ni un acte benèfic. Aquesta vegada, Màxima ha mostrat un perfil poc habitual a la seva agenda oficial. Després de vuit setmanes de vacances a Grècia, ha reaparegut en un entorn inesperat: una autopista en obres.

Màxima d'Holanda ha visitat l'ampliació de l'autopista A9, a l'àrea metropolitana d'Amsterdam. Ho ha fet amb un objectiu molt concret: supervisar les infraestructures que s'estan construint a Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel i Hilversum. Aquest projecte forma part d'una estratègia nacional per aconseguir un sector de la construcció més sostenible i circular de cara a l'any 2030.

Dos treballadors amb armilles i cascos de seguretat observen i assenyalen alguna cosa en una zona a l’aire lliure envoltada d’arbres.
La reina Màxima es vesteix amb roba de feina | Redes sociales

El que ha cridat l'atenció no ha estat només la seva presència. Ha estat la seva manera de presentar-se: la reina ha aparegut vestida amb el mateix uniforme que els treballadors de l'obra.

Màxima d'Holanda sorprèn Europa vestint amb roba d'obra

Màxima ha portat roba fluorescent, casc i botes reforçades. No ha lluït joies ni vestits elegants. Ha volgut compartir la jornada des de dins, amb senzillesa i proximitat.

Persona amb casc blanc i armilla taronja de seguretat, amb ulleres de sol i dempeus davant d’una tanca metàl·lica en un entorn exterior
Màxima ha estat molt implicada en la visita | Redes sociales

Durant la visita, s'ha reunit amb representants del Ministeri d'Infraestructura. Han parlat sobre les ambicions del sector i els passos necessaris per avançar cap a un model circular. També ha visitat un dels projectes liderats per FCC, un dels grups empresarials més importants d'Espanya, que participa activament en aquesta transformació.

La visita ha tingut un impacte mediàtic perquè no és habitual veure un membre de la reialesa en aquest tipus d'escenaris i molt menys amb aquesta indumentària. Màxima ha trencat motlles, ha baixat al terreny i ha mostrat interès real. El rei Guillem encara no s'ha pronunciat, però segur que s'estranyarà amb aquesta última hora sobre la seva dona.

Màxima d'Holanda ha demostrat que està de tornada per reprendre les seves obligacions oficials

La seva aparició ha marcat un dels primers compromisos oficials després de les vacances d'estiu. La família reial ha passat l'estiu a la seva vila de Kranidi, a Grècia.

Cinc persones posen juntes a l’aire lliure davant d’un fons d’arbres verds, que són la família reial d’Holanda al complet.
La família ha passat les seves vacances a Grècia | Instagram, @koninklijkhuis

Una propietat que van adquirir fa tretze anys i on han gaudit del sol i el mar. Tanmateix, el seu retorn als Països Baixos ha estat tot menys discret.

El gest de la reina ha estat interpretat com una mostra de suport a la feina dura i al compromís ecològic. Màxima ha sorprès Guillem i ha donat de què parlar.

