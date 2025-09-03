El gest de la reina Màxima d’Holanda amb uns obrers que sorprendrà el rei Guillem

Màxima d'Holanda ha sorprès el seu marit, el rei Guillem, amb una aparició inesperada, no ha estat una visita protocol·lària ni un acte benèfic. Aquesta vegada, Màxima ha mostrat un perfil poc habitual a la seva agenda oficial. Després de vuit setmanes de vacances a Grècia, ha reaparegut en un entorn inesperat: una autopista en obres.
Màxima d'Holanda ha visitat l'ampliació de l'autopista A9, a l'àrea metropolitana d'Amsterdam. Ho ha fet amb un objectiu molt concret: supervisar les infraestructures que s'estan construint a Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel i Hilversum. Aquest projecte forma part d'una estratègia nacional per aconseguir un sector de la construcció més sostenible i circular de cara a l'any 2030.
El que ha cridat l'atenció no ha estat només la seva presència. Ha estat la seva manera de presentar-se: la reina ha aparegut vestida amb el mateix uniforme que els treballadors de l'obra.
Màxima d'Holanda sorprèn Europa vestint amb roba d'obra
Màxima ha portat roba fluorescent, casc i botes reforçades. No ha lluït joies ni vestits elegants. Ha volgut compartir la jornada des de dins, amb senzillesa i proximitat.
Durant la visita, s'ha reunit amb representants del Ministeri d'Infraestructura. Han parlat sobre les ambicions del sector i els passos necessaris per avançar cap a un model circular. També ha visitat un dels projectes liderats per FCC, un dels grups empresarials més importants d'Espanya, que participa activament en aquesta transformació.
La visita ha tingut un impacte mediàtic perquè no és habitual veure un membre de la reialesa en aquest tipus d'escenaris i molt menys amb aquesta indumentària. Màxima ha trencat motlles, ha baixat al terreny i ha mostrat interès real. El rei Guillem encara no s'ha pronunciat, però segur que s'estranyarà amb aquesta última hora sobre la seva dona.
Màxima d'Holanda ha demostrat que està de tornada per reprendre les seves obligacions oficials
La seva aparició ha marcat un dels primers compromisos oficials després de les vacances d'estiu. La família reial ha passat l'estiu a la seva vila de Kranidi, a Grècia.
Una propietat que van adquirir fa tretze anys i on han gaudit del sol i el mar. Tanmateix, el seu retorn als Països Baixos ha estat tot menys discret.
El gest de la reina ha estat interpretat com una mostra de suport a la feina dura i al compromís ecològic. Màxima ha sorprès Guillem i ha donat de què parlar.