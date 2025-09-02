La reina Máxima dels Països Baixos admet el que molts rumoregen de la princesa Ariane

La reina Màxima ha compartit una última hora sobre la seva filla, la princesa Ariane, que posa fi a totes les teories. Gràcies a aquesta informació, es confirma el que molts rumoregen sobre el futur de la menor dels Orange. Per a Ariane, el setembre ha arrencat amb un nou pla del qual tothom en serà testimoni.
La princesa és la menor de la reina Màxima i del rei Guillem d’Holanda. Va complir la majoria d’edat el passat mes d’abril i, com passa a les monarquies europees, és el moment de prendre decisions. En el seu cas, Ariane ha decidit emular les seves germanes sota l’empara de Màxima d’Holanda.
La reina Màxima confirma el nou rumb de la princesa Ariane
De les tres filles de la reina Màxima, la princesa Ariane és, potser, la menys coneguda. Com que és la menor, la seva presència en actes oficials es veu deslluïda davant la presència d’altres membres de la Casa Reial holandesa. Tanmateix, una última hora posa la princesa d’actualitat i l’equipara a les seves germanes i altres royals europees.
La reina Màxima acaba de confirmar que la princesa Ariane, que va complir 18 anys a l’abril, es prendrà un any sabàtic. Amb aquesta informació, Màxima admet els rumors sobre el futur acadèmic de la seva filla i com ha optat per ajornar el seu ingrés a la universitat.
Així les coses, la jove ha decidit fer una pausa després d’aconseguir el seu diploma de Batxillerat Internacional aquest estiu. La informació oficial del Palau Reial confirma que, després de la seva graduació, la princesa Ariane iniciarà un any sabàtic per reflexionar sobre la seva següent etapa acadèmica. Tot i que ha estat una sorpresa per a molts, aquesta pausa és una elecció que segueix els passos de les seves germanes grans.
La reina Màxima confia que aquest temps li serà d’ajuda a la princesa per definir el seu futur i els seus interessos. Prendre’s un any sabàtic després de complir la majoria d’edat sol ser una pràctica molt habitual entre les royals europees. Sense anar més lluny, a Espanya, Irene Urdangarin va decidir ajornar la universitat per explorar altres alternatives.
El pla de la reina Màxima durant l’any sabàtic de la princesa Ariane
Tot i que prendre’s un any sabàtic té connotacions de relax i d’autoconeixement, per a la princesa Ariane no serà del tot així. Cert que aquests mesos li serviran per definir què és el que realment desitja fer, però haurà de complir amb certes obligacions.
Aquesta decisió té un impacte clar: augmentarà clarament la seva visibilitat als actes institucionals. Durant aquest any sabàtic, la princesa Ariane tindrà més disponibilitat per assistir a actes oficials. Així ho ha confirmat la reina Màxima, que ja preveu la presència de la princesa en esdeveniments institucionals.
Sense anar més lluny, la seva primera aparició serà el pròxim 16 de setembre a la Sessió Conjunta dels Estats Generals. Tota la Família Reial al complet assistirà al Teatre Reial de la Haia per presidir l’acte de gran pes institucional.
El seu pas enrere de les aules, encara que temporal, no implica menys responsabilitat pública. Al contrari: la princesa Ariane tindrà més oportunitats de participar en esdeveniments i cerimònies representatives, cosa que permet que el públic la vegi més. I és que aquest any de pausa ofereix a la reina Màxima una finestra per introduir amb més freqüència la princesa en activitats oficials.
Sempre que la reina Màxima ha parlat sobre les seves filles, ho ha fet demostrant el seu suport incondicional. En aquest cas, la sobirana accepta la decisió d’Ariane i li ofereix l’oportunitat d’explorar el seu rol a la monarquia holandesa.
En tenir més temps lliure, la princesa Ariane podrà participar en iniciatives culturals, socials o filantròpiques. Podrà dedicar-se a voluntariats o explorar projectes en què sempre va voler involucrar-se. Sens dubte, l’equilibri perfecte entre obligació i vocació.