Sèrie de TV3 en què no recordes que Eduard Farelo (Com si fos ahir) va fer de policia

Eduard Farelo s'ha convertit en una figura indispensable de la sobretaula catalana. És gràcies, entre altres motius, al seu paper com a Miquel a l'exitosa sèrie Com si fos ahir. El seu rostre és sinònim de les trames quotidianes que enganxen milers d'espectadors cada tarda, consolidant una carrera actoral que abasta dècades.
Tanmateix, abans de ser una de les cares més reconeixibles de la ficció actual, Farelo va formar part de l'elenc d'una de les produccions més mítiques de TV3.
Als anys noranta, l'actor va interpretar un paper molt allunyat dels seus registres actuals, un personatge que molts han oblidat però que va ser clau en una trama carregada d'intrigues familiars. Un rol que demostra els sòlids fonaments d'una trajectòria professional tan rica com sorprenent.
Un agent de la Llei a "Secrets de Família"
A mitjans dels anys noranta, Secrets de Família es va erigir en un autèntic fenomen televisiu. La trama va enganxar l'audiència amb les complexes relacions de la família Riera, a Girona. En aquest univers enrevessat de poder, traïcions i misteris, un jove Eduard Farelo interpretava un agent de policia.
El seu personatge era l'encarregat d'investigar l'assassinat de Laura Cufí (Emma Vilarasau). Formava tàndem amb Lluís Soler. Aquest darrer estava convençut que l'assassí era Albert Riera (Sergi Mateu). El personatge de Farelo es guiava pels indicis que assenyalaven August (Joan Massotkleiner) però estava equivocat.
Aquest paper primerenc no només li va permetre compartir pantalla amb grans noms de l'escena catalana, sinó que també li va servir per demostrar una gran solvència interpretativa en un registre dramàtic molt exigent.
No va ser l'únic policia interpretat per Farelo a TV3. Anys més tard, a Ventdelplà, va fer d'un agent dels Mossos d'Esquadra obsessionat amb Teresa (Emma Vilarasau). La mateixa actriu que va ser la seva mare a 'Nissaga de Poder'.
Una saga familiar marcada pel talent artístic
La carrera d'Eduard Farelo va molt més enllà de les seves actuacions a la petita pantalla, ja que és un dels actors de doblatge més prestigiosos del país. La seva veu ha donat vida a estrelles de Hollywood i a personatges tan icònics com Gollum a El Senyor dels Anells.
Tanmateix, el talent a la família Farelo no s'atura en ell. El seu cognom ha pres una nova dimensió mediàtica gràcies a l'arrollador èxit de la seva filla, Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal. La jove s'ha convertit en un referent indiscutible de la música urbana a nivell internacional, portant la seva proposta artística per tot el món. Una altra de les seves filles, Mushkaa, també és molt coneguda en l'àmbit artístic.
Aquesta dualitat artística en la mateixa família crea un fascinant contrast entre la consolidada carrera interpretativa del pare i el fenomen musical de la filla. Junts, representen dues generacions d'artistes que, des de disciplines molt diferents, han aconseguit connectar amb el públic i deixar una empremta inesborrable.