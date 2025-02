L'anècdota més surrealista de Bad Gyal

Al llarg dels últims anys, Bad Gyal ha passat de ser la jove catalana que sorprenia en els cercles de dancehall i reggaeton a convertir-se en una autèntica estrella de la música urbana internacional. Enmig del seu frenètic ascens, la intèrpret de “Fiebre” o “Zorra” no només ha aconseguit expandir la seva proposta musical a escenaris de tot el món, sinó que ha exhibit una evolució personal i estilística que desperta passió i polèmica a parts iguals.

Aquests dies, a més, l'artista ha volgut donar a conèixer un episodi que defineix com un dels més “surrealista” de la seva trajectòria: un mes en què, per voluntat pròpia, va decidir convertir-se en la seva pròpia estilista anant a la caça de peces a Vinted, la famosa app de compravenda de roba.

| ACN, Yuriy Kovtun, XCatalunya

Un repàs a la seva galeria de fotos

Tot va sorgir quan Bad Gyal va compartir a les seves stories d'Instagram una sèrie de fotografies que documentaven la seva evolució estilística. Des de looks que va lluir fa ja cinc anys —amb peces que encara conserva— fins a conjunts recentment dissenyats per estilistes professionals, la jove ens va permetre endinsar-nos en un àlbum de records recents que recorre la seva eclosió com a referent de la moda urbana.

Tanmateix, el moment que va despertar l'atenció dels seus seguidors va arribar gairebé al final d'aquesta recopilació d'imatges. De sobte, la intèrpret va deixar veure una instantània d'una fase particular: “Aquí vaig ser jo la meva pròpia estilista per... un mes crec??? Uf, gairebé em dona alguna cosa, quin estrès”, va confessar la cantant.

El curiós és que, en la tasca d'improvisar el seu propi vestuari i “muntar” looks que tinguessin el seu segell, va utilitzar la plataforma de segona mà Vinted per trobar peces originals i combinar robes inversemblants. Això sí, sempre amb un puntet de bogeria que només Bad Gyal pot dur a terme.

“Mort d'estrès” però amb ajuda de la seva amiga Adri

Davant el bombardeig de curiositat per part dels seus fans, l'artista va admetre que l'experiència no va ser gens fàcil: “Menys mal que l'Adri m'ajudava amb les comandes de Vinted”, va escriure. Aquell mes d'“autoservei” en matèria de vestuari li va resultar tot un caos, barrejant rodatges, assajos musicals i la recerca de peces que encaixessin amb el seu estil en contínua mutació.

El més surrealista, afirma, va ser el deure de coordinar enviaments, revisions de talla, ajustos d'últim minut i retocs perquè els seus vestits compaginessin amb l'estètica que volia projectar.

El que més ha sorprès és que, tot i ser avui una superestrella, Bad Gyal reconegui que un factor essencial de la seva essència artística i la seva personalitat com a icona de la moda es va originar en aquelles setmanes intenses: un “fes-ho tu mateixa” que compaginava amb la pressió per arribar a estudis de gravació, concerts i llançaments. El resultat d'aquella anècdota, diu, va ser tant o més revelador que algunes col·laboracions musicals que ha dut a terme.

| ACN

La nostàlgia per una etapa anterior

Un altre focus d'interès de les stories va ser la referència a aquells que li demanen que “torni a vestir-se i ser com abans”. Part del fandom enyora la Bad Gyal dels inicis, més descurada, potser més genuïna en aparença. Tanmateix, l'artista ha comentat que amb cada any que passa, muta una mica més.

“Han passat 3-4 anys i una bona fashion victim té etapes”, va escriure al respecte, reivindicant la seva llibertat per reinventar-se. Va afegir que ha estat testimoni de com les tendències d'inicis de la dècada del 2000 es van tornar súper populars i que, el 2025, té moltes idees fresques que li ve de gust provar.

La relació amb els seus seguidors i el seu futur musical

Amb la publicació del documental “La Joia” per tancar el 2024, Bad Gyal va exposar més de la seva vida íntima del que molts esperaven, confirmant la seva passió per la música i, irònicament, el seu amor-odi per la fama. Alhora, amb cada single que llança, no deixa de conquerir fans arreu del món, captivats pel seu carisma i el seu innegable magnetisme escènic. Que comparteixi ara l'anècdota més surrealista de la seva carrera —aquell mes bohemi com la seva pròpia estilista— demostra la seva proximitat a l'audiència i una voluntat de transparència que la distingeix d'altres figures del panorama urbà.