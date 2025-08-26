No et creuràs el que ‘La Promesa’ mostrarà aquesta mateixa tarda sobre Carmen Asecas

Els espectadors de La Promesa es quedaran sense paraules. I tot perquè la sèrie de TVE mostrarà una cosa increïble sobre la Catalina, a qui dona vida Carmen Asecas.
Exactament, farà que la filla del marquès protagonitzi una escena que ningú podia imaginar, tot i que els fans de la ficció la desitjaven amb força. D'aquesta manera, tot farà un gir notable.
La Promesa fa un gir destapant l'últim de la Catalina, a qui dona vida Carmen Asecas
La Catalina ha tingut en tensió els seguidors de La Promesa des de fa setmanes. La seva manera de dirigir la finca ha estat motiu de xocs continus amb el seu marit, amb el seu pare i especialment amb la Martina. Aquesta tensió va créixer fins al punt que aquesta última va prendre la decisió de marxar del palau, evitant així un conflicte més gran entre totes dues.
Tanmateix, la història va fer un gir inesperat en el capítol d'ahir. Va ser en Curro qui va aconseguir que la filla del marquès obrís els ulls i reconegués que la seva actitud amb la seva cosina no havia estat la correcta. A partir d'aquella conversa, ella va entendre que havia de fer un pas enrere i allargar la mà a la Martina.
Aquest reconeixement es va traduir en una escena de reconciliació que va commoure molts seguidors. La Catalina va demanar perdó, i la seva cosina ho va acceptar, retornant la pau a una relació que semblava trencada. L'emoció viscuda en aquell instant només va ser l'avantsala del que passarà avui.
Perquè en l'episodi d'aquesta tarda, totes dues apareixeran unides davant Alonso, sorprenent amb una decisió conjunta que canviarà completament la dinàmica de poder a la finca. Les dues no només faran públic que han llimat asprors, sinó que també presentaran un pla d'acció comú.
La notícia serà doblement impactant perquè elles plantejaran treballar juntes de nou per defensar els interessos de la família. A més, proposaran una estratègia per suavitzar les tensions amb el baró de Valladares, un dels fronts més problemàtics dels últims capítols.
Una tarda carregada de revelacions a La Promesa
La trama de la Catalina, interpretada per Carmen Asecas, no serà l'única que donarà de què parlar avui a La Promesa. L'episodi arribarà carregat d'altres situacions que mantindran l'atenció dels espectadors en cada escena.
En primer lloc, l'Enora decidirà encarar en Toño per exigir-li explicacions sobre la relació amb la seva mare. Tanmateix, ell s'hi negarà rotundament, cosa que només reforçarà la determinació de la jove en el seu intent d'aconseguir la reconciliació entre la Simona i ell.
Al mateix temps, la visita de la duquessa de Carril no tindrà l'efecte esperat en la Vera. Lluny d'animar-la, la jove s'enfonsarà més en comprovar que el retrobament amb el seu germà és més difícil del que havia imaginat. Aquesta decepció obrirà noves incògnites sobre el seu futur.
Mentrestant, l'Àngela compartirà amb en Curro la seva il·lusió per un futur feliç i junts. Però l'alegria d'ambdós es veurà amenaçada per la inesperada irrupció d'un personatge l'arribada del qual podria capgirar els seus plans.
D'altra banda, la Pia i en Ricardo continuaran vivint la seva relació sota l'ombra de la preocupació. La possibilitat que els seus vincles sentimentals es facin públics als senyors els manté en suspens, conscients de les conseqüències que podrien afrontar.
Finalment, un altre dels descobriments més impactants serà el que envolta Leocadia i Cristóbal. Se sabrà que la seva relació és molt més antiga del que es pensava. Ell confessarà que hauria desitjat arribar a La Promesa en l'època en què la Cruz encara habitava al palau, deixant entreveure secrets del passat.