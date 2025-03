Destapen el nom de qui havia d'interpretar a Fèlix Montsolís a Nissaga de Poder

En el món de la televisió, les decisions de càsting poden canviar el rumb d'una carrera i, de vegades, d'una sèrie sencera. Aquest va ser el cas de "Nissaga de poder", la icònica telenovel·la catalana que va captivar l'audiència entre 1996 i 1998. Recentment, s'ha revelat que el paper de Fèlix Montsolís, interpretat magistralment per David Selvas, estava originalment destinat a un altre reconegut actor català.​

Què va passar ara fa més de 25 anys?

David Selvas, qui va donar vida al turmentat Fèlix Montsolís, va confessar en una entrevista recent que el seu personatge estava pensat inicialment per a Àlex Casanovas. No obstant això, Casanovas va declinar l'oferta per protagonitzar la pel·lícula "Kika" de Pedro Almodóvar. Aquesta decisió va obrir les portes a Selvas, qui, després d'una audició amb Emma Vilarasau, va ser seleccionat per al paper. En les seves pròpies paraules, Selvas va expressar: "Ha estat la vegada que la meva vida va fer un gir més ràpid. Ho dec tot a 'Nissaga', gràcies a Almodóvar".​

| TV3

La sèrie, creada per Josep María Benet i Jornet, va marcar un abans i un després en la ficció catalana. Ambientada al Penedès, narrava les intrigues de la família Montsolís, propietaris d'unes prestigioses caves. Secrets familiars, relacions incestuoses i lluites de poder eren el pa de cada dia en aquesta trama que va mantenir en suspens els espectadors.​

Desconeixem l'opinió de les parts implicades

La revelació de Selvas ha sorprès a molts seguidors de la sèrie. Àlex Casanovas, per la seva banda, no ha emès declaracions al respecte, però la seva carrera va continuar florint després de la seva participació a "Kika". Curiosament, Casanovas es va incorporar posteriorment a "Nissaga de poder" interpretant Enric Cabanes, un pintor que s'involucra sentimentalment amb diversos membres de la família Montsolís.​

Emma Vilarasau, qui va encarnar Eulàlia Montsolís, també va ser una elecció de càsting que podria haver estat diferent. Inicialment, es va considerar Sílvia Munt per al paper, però després de la seva negativa, Vilarasau va assumir el rol, convertint-se en una de les actrius més emblemàtiques de la televisió catalana.​

Aquestes decisions de càsting demostren com el destí i les oportunitats poden entrellaçar-se de maneres inesperades en el món de l'espectacle. L'elecció de Selvas i Vilarasau no només va definir les seves carreres, sinó que també va contribuir a l'èxit aclaparador de "Nissaga de poder".​

| RTVE

Nissaga de Poder, la sèrie preferida de molts

Amb el pas dels anys, la sèrie continua sent recordada amb afecte i nostàlgia pels seus seguidors. La revelació sobre el càsting original afegeix una nova capa d'interès a la història darrere d'aquesta producció que va marcar una època en la televisió catalana.​

T'imagines com hauria estat "Nissaga de poder" amb Àlex Casanovas com a Fèlix Montsolís? Les decisions que es prenen darrere de càmeres poden canviar el curs d'una sèrie i, en aquest cas, també el de les carreres dels seus protagonistes.