El secret a crits de Pippa Middleton, germana de Kate Middleton: provoca enveges

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Pippa Middleton, germana de Kate Middleton, ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi sortit a la llum un secret sobre la seva vida personal que, sens dubte, ha aixecat alguna enveja.
Des que la princesa de Gal·les va començar la seva relació amb el príncep Guillem, Pippa ha dut una vida molt discreta i allunyada tant com ha pogut de l'ull públic. Un estil de vida molt diferent del que porta la seva germana, la futura reina d'Anglaterra.
Tanmateix, i malgrat la seva prudència, no és cap secret per a ningú el luxós estil de vida que porten tant Pippa Middleton com el seu marit i els seus tres fills. Detall que, com era d'esperar, provoca certes enveges.
Surt a la llum un dels secrets més ben guardats de Pippa Middleton: el seu alt estil de vida
A diferència de Kate Middleton, Pippa Middleton té l'avantatge que els seus moviments no són examinats al detall pels mitjans de comunicació. Gràcies a això, pot gaudir de més llibertat per desplaçar-se juntament amb James Matthews i els seus tres fills: Arthur, Grace i Rose Louis.
El matrimoni es va donar el ‘sí, vull’ el 2017, i amb el pas del temps han creat una llar plena d'unió i d'afecte. Ara, han decidit traslladar els seus principis a una iniciativa personal que suposa un gran pas a la seva vida i que, segons ha transcendit, li donarà grans beneficis econòmics.
Es tracta d'una llar d'infants pensada per a petits d'entre nou mesos i cinc anys. Aquest centre educatiu obrirà les seves portes a Bucklebury Farm, un entorn amb gran valor emocional per a la germana de Kate Middleton i la seva família.
Al marge del nou negoci de Pippa Middleton i el seu marit, aquesta finca funciona també com un parc de cérvols. A més, ofereix altres serveis com tirolines, glamping, atraccions i un zoològic amb més de cent espècies.
Aquest espai de més de 30 hectàrees, situat a prop de Berkshire, va ser comprat per la germana i el cunyat de Kate Middleton el 2020. L'objectiu del projecte és contribuir a pal·liar la manca de places als centres d'educació infantil.
D'aquesta manera, Pippa Middleton i James Matthews han aconseguit compaginar la seva faceta empresarial amb la criança dels seus tres fills, mentre segueixen gaudint del seu alt nivell de vida.
Tanmateix, quan el calendari els ho permet, la família sencera també fa escapades plenes d'exclusivitat. Sense anar més lluny, a finals de juliol, van viatjar fins a Saint-Barthélemy, al Carib, on disposen d'un luxós complex turístic.
Aquest resort no és accessible per a totes les butxaques, ja que el cost del lloguer d'una vila arriba als 200.000 euros a la setmana. No obstant això, aquest enclavament ofereix avantatges únics, com una gran privacitat i un entorn paradisíac que el converteixen en una destinació ideal per al matrimoni.