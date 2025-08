Pippa, germana de Kate Middleton, les seves vacances més envejades

Aquest estiu, mentre la família reial britànica gaudeix d'una retirada estival a l'illa grega de Cefalònia, Pippa Middleton ha desplegat un altre tipus d'estratègia vacacional. Lluny del bullici institucional, ha optat per privacitat total i luxe extrem a Saint Barth. Encara que no sigui novetat veure-la escapant-se a aquest refugi familiar, el seu pla trenca motlles per la seva exclusivitat i per la companyia escollida.

Què ha passat?

Pippa s'ha allotjat a Eden Rock, el famós resort caribeny propietat dels pares del seu marit des de 1995. És cèlebre per atreure celebritats internacionals. Aquesta vegada no va viatjar sola. L'ha acompanyada la seva cunyada Vogue Williams, model i presentadora del pòdcast My Therapist Ghosted Me, casada amb Spencer Matthews, germà de James. També hi eren presents els tres fills d'aquesta parella.

La vila de luxe que habiten podria costar fins a 200 000 € a la setmana. Té vistes al mar, sis dormitoris, piscina climatitzada, jacuzzi, zona de barbacoa i accés privat a la platja. És un nivell de confort reservat a pocs, motiu pel qual figures com Jennifer López o Jennifer Aniston han estat vistes allà.

Durant la seva estada, Pippa va gaudir dels plaers del resort. Des de nedar i prendre el sol fins a jugar amb els seus fills a la vora, tot observant comoditat i estil. La seva figura atlètica, evident en biquinis de la marca ViX, ha estat comentada per la premsa com a exemple de la seva dedicació a l'esport tot i els nens petits.

Declaracions de l'entorn

No hi ha un comunicat formal per part de Pippa. No obstant això, diversos mitjans britànics han reproduït extractes de fonts properes que celebren l'elecció del resort com una oportunitat de “reunió familiar sense fotògrafs ni curiosos”. Des de Hello!, se subratlla que aquest enclavament ofereix una “intimitat absoluta” i privacitat garantida, ideal per a la socialité i la seva família.

Per contra, el seu germà, James Middleton, va decidir portar el seu estiu per un camí molt diferent. Va compartir a Instagram imatges d'una ruta de senderisme a França. Hi apareixia acompanyat dels seus gossos, creuant etapes del Tour pels Alps, amb comentaris relaxats sobre la seva família peluda i la seva passió per la muntanya vanitatis.elconfidencial.com. Dos mons vacacionals oposats en un estiu atípic.

Antecedents i context familiar

Pippa té una llarga relació amb aquest destí. Eden Rock ha estat el seu refugi familiar des d'abans de convertir-se en mare. El 2019 va visitar la vila amb el seu primer fill poc després de néixer, i des de llavors ha estat habitual en les seves escapades. Durant aquella visita, Vogue Williams també hi va participar, creant una tradició estival compartida.

El resort, adquirit pels Matthews el 1995, és considerat un dels destins més exclusius del Carib. Destaca la suite amb el nom de “Pippa Suite”, valorada en unes 2 800 lliures per nit. Està especialment dissenyada amb detalls d'alta gamma com piscina subterrània, vistes panoràmiques i decoració estil iot.