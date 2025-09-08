El perruquer de Lady Di trenca el silenci sobre Kate Middleton: 'Estic en xoc'

Kate Middleton, princesa de Gal·les, és una de les figures públiques més observades del món. Des de la seva entrada a la família reial britànica, cadascun dels seus passos genera titulars. Encara més des que, a principis d'any, va revelar que estava en tractament contra el càncer.
Al juny, ella mateixa va anunciar que havia acabat la quimioteràpia, una notícia que va portar alleujament i esperança. Fa uns dies, va reaparèixer en públic durant un acte als jardins del Museu d'Història Natural de Londres.
Tanmateix, no va ser el seu discurs ni la seva presència el que més va cridar l'atenció, sinó el seu cabell. A les xarxes socials es van multiplicar els comentaris sobre si portava perruca o si la seva cabellera era real. Fins i tot es va apuntar a un possible canvi de color: un ros més clar.
Kate Middleton ha estat molt criticada
La veritat és que no hi ha proves que la princesa utilitzi perruca. De fet, s'ha sabut que va donar part del seu cabell a l'organització Little Princess Trust, que fabrica perruques per a infants amb càncer.
A més, és habitual que als actes oficials faci servir reixetes per mantenir els seus pentinats fixos. Un fet que explicaria la rigidesa del seu pentinat en algunes aparicions. Tot i això, els rumors i especulacions no han parat.
El perruquer de Lady Di ha trencat el silenci sobre Kate Middleton
Molts dels comentaris a les xarxes han estat especialment durs. Davant d'aquesta situació, el reconegut estilista Sam McKnight, famós per ser el perruquer de la princesa Diana, no ha volgut quedar-se callat.
Des del seu Instagram, McKnight ha defensat la princesa amb un missatge clar: "El cabell d'una dona és una cosa molt personal d'ella. És la seva armadura, la seva defensa, confiança i molt més".
"No puc creure la maldat i manca d'empatia en aquests comentaris (la majoria de dones) atacant una altra dona vulnerable, que no ha tingut més opció que donar la cara públicament, pel fet d'haver-se casat amb qui està casada i acceptar el rol que això comporta".
I afegeix: "Estic convençut que a Kate li encantaria estar fora de l'espai públic. Ella, de manera brillant, discreta i altruista, ha representat el nostre país, el poder delicat que encara tenim com a nació".
"El càncer pot afectar els individus de manera diferent, però, a tots, ens canvia la vida", ha conclòs Sam McKnight. Sigui com sigui, el canvi de look de Kate Middleton no hauria de ser motiu de debat.
Com ha recordat Sam McKnight, el cabell és una cosa personal i ningú no hauria de jutjar una dona que ha passat per una situació tan difícil com el càncer. Les crítiques només reflecteixen una manca d'empatia i la crueltat de les xarxes socials.