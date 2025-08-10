'Daily Mail' destapa la gran notícia de Pippa Middleton, la germana de Kate Middleton

El diari Daily Mail ha donat a conèixer una notícia que posa el focus en Pippa Middleton, germana de la princesa de Gal·les, Kate Middleton. Lluny de l’estricte protocol de la família reial, Pippa ha decidit seguir el seu propi camí professional. La revelació d’aquesta novetat ha generat gran expectació, ja que mostra una faceta poc coneguda de la germana de la duquessa.
Segons el mitjà britànic, la cunyada del príncep Guillem ha aconseguit tirar endavant un ambiciós projecte empresarial. Es tracta d’una proposta que feia mesos que preparava i que, tot i alguns obstacles, finalment ha rebut el vistiplau necessari. La notícia ha estat celebrada per molts, encara que també ha generat debat a la comunitat local.
El pla de Pippa consisteix a obrir una escola infantil a la granja que posseeix juntament amb el seu marit a Bucklebury, al comtat de Berkshire. La idea va sorgir com a resposta a una necessitat real de la zona, on falten espais educatius per als més petits. A més, està molt alineada amb una de les principals causes que defensa la seva germana Kate des de la Royal Foundation, l’atenció a la infància primerenca.
Pippa Middleton segueix els passos de Kate Middleton en el seu nou projecte
Aquesta escola oferirà atenció a infants d’entre 9 mesos i 5 anys, i s’ubicarà dins de la finca de 72 hectàrees que Pippa i James Matthews van comprar el 2020. En aquest terreny ja funciona un parc d’animals reformat, amb noves espècies, zones de jocs, una cafeteria familiar i allotjament tipus glamping. També gestionen The Lodge, una cabana que es lloga per a esdeveniments i activitats de benestar durant l’estiu.
No obstant això, el camí fins a aconseguir l’aprovació no ha estat senzill. Diversos veïns van expressar la seva preocupació pel possible augment de trànsit a la zona i van presentar objeccions formals al projecte. Tot i això, les autoritats locals han donat suport a la proposta, valorant els beneficis educatius i socials que aportarà a l’àrea.
Dos camins, una mateixa preocupació: Pippa Middleton i Kate Middleton coincideixen en la seva aposta per la infància
Aquest nou pas de Pippa Middleton no és casualitat, ja que prové d’una família amb un fort esperit emprenedor. Llicenciada en Literatura Anglesa, ha treballat a l’empresa familiar Party Pieces, ha estat columnista del Daily Telegraph i ha escrit dos llibres. El 2021, fins i tot va fundar la seva pròpia empresa de benestar infantil, centrada en teràpies holístiques, sota el nom de Pippa’s Playground.
Amb aquest nou centre infantil, Pippa no només amplia la seva trajectòria professional, sinó que reforça el seu compromís amb el desenvolupament infantil, cosa que també preocupa profundament la seva germana Kate. La connexió entre ambdues queda així reflectida en les seves iniciatives, encara que cadascuna les impulsi des d’àmbits diferents. Sense pertànyer oficialment a la família reial, Pippa ha demostrat que també pot deixar empremta amb projectes que marquen la diferència.