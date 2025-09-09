Roger Escapa trenca el seu silenci: La confusió de Leo Messi amb un poble català

Les anècdotes que envolten Leo Messi sempre desperten interès, i encara més quan mostren una faceta sorprenentment humana de l’astre argentí. En aquesta ocasió, la història la protagonitzen Roger Escapa i Diana Gómez, que van tenir l’oportunitat de conèixer-lo en persona durant un viatge inoblidable. La trobada va deixar moments d’emoció, confessions inesperades i un divertit lapsus que ha donat que parlar a Catalunya.
El presentador d’El suplement i l’actriu de Valeria van viatjar a Miami amb el seu fill Gael. El destí semblava escrit: allà hi juga Messi amb l’Inter, i allà hi van coincidir amb ell en un ambient relaxat i proper. Per a Diana, culer confessa, va ser un somni fet realitat. L’actriu havia confessat en diverses ocasions la seva devoció pel FC Barcelona, fins i tot escoltant partits en diferit, un costum que reflecteix la intensitat amb què viu el futbol. L’experiència de conèixer el seu ídol va superar qualsevol expectativa.
Messi, l’aroma i una confessió televisiva
Roger Escapa no va dubtar a compartir detalls curiosos de la trobada. Entre ells, un que ràpidament es va fer viral: “Messi feia molt bona olor”. Una frase senzilla que, tanmateix, va desfermar tota mena de comentaris a les xarxes socials. El futbolista, a més, va confessar haver vist La casa de papel, cosa que va emocionar Diana, que va interpretar la dona de Berlín a la sèrie. Aquella revelació va ser la cirereta perfecta per a una trobada que, segons van relatar, quedarà marcada a la memòria familiar.
La confusió que va fer somriure tothom
El moment més comentat va arribar quan Messi va preguntar d’on eren. Escapa va respondre orgullós: “De Sabadell”. La reacció de l’astre argentí va ser immediata: “Ah, com Busi”. El problema és que Sergio Busquets no és de Sabadell, sinó de Badia del Vallès, a només cinc quilòmetres de distància. El descuit va ser celebrat amb humor, i el mateix Escapa va reconèixer que no estava disposat a corregir el millor jugador del món. Una confusió geogràfica que va convertir l’anècdota en viral.
El relat d’Escapa va ser compartit en antena al programa Que no surti d’aquí, on no van faltar rialles i comentaris divertits dels seus companys. Poc després, les xarxes socials es van fer ressò del detall sobre l’aroma de Messi i del lapsus amb Sabadell i Badia. Els oients del programa van deixar missatges de complicitat, celebrant la naturalitat de la confessió i la proximitat d’un mite que semblava inabastable.
Diana Gómez, la fan que va complir la seva major il·lusió
Més enllà de la confusió, la veritat és que Diana Gómez va viure un moment únic. L’actriu va recordar amb llàgrimes la marxa de Messi del Barça el 2021, un episodi que va definir com un dels dies més tristos de la seva vida. Poder agrair-li personalment els anys de felicitat que li va regalar al camp va suposar un tancament emocional difícil d’igualar. La foto familiar amb el jugador ja presideix el menjador de casa seva, un record que simbolitza la devoció de tota una família culer.