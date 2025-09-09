El secreto a voces de Pippa Middleton, hermana de Kate Middleton: provoca envidias

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Pippa Middleton, hermana de Kate Middleton, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya salido a la luz un secreto sobre su vida personal que, sin duda, ha levantado alguna que otra envidia.

Desde que la princesa de Gales comenzó su relación con el príncipe Guillermo, Pippa ha llevado una vida de lo más discreta y alejada todo lo posible del ojo público. Un estilo de vida muy diferente al que lleva su hermana, la futura reina de Inglaterra.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Sin embargo, y a pesar de su prudencia, no es un secreto para nadie el lujoso estilo de vida que llevan tanto Pippa Middleton como su marido y sus tres hijos. Detalle que, como era de esperar, provoca ciertas envidias.

A diferencia de Kate Middleton, Pippa Middleton tiene la ventaja de que sus movimientos no son examinados al detalle por los medios de comunicación. Gracias a ello, puede disfrutar de mayor libertad para desplazarse junto a James Matthews y sus tres hijos: Arthur, Grace y Rose Louis.

El matrimonio se dio el ‘sí, quiero’ en 2017, y con el paso del tiempo han creado un hogar lleno de unión y cariño. Ahora, han decidido trasladar sus principios a una iniciativa personal que supone un gran paso en su vida y que, según ha trascendido, le va a dar grandes beneficios económicos.

| Europa Press

Se trata de una guardería pensada para pequeños de entre nueve meses y cinco años. Dicho centro educativo abrirá sus puertas en Bucklebury Farm, un entorno con gran valor emocional para la hermana de Kate Middleton y su familia.

Al margen del nuevo negocio de Pippa Middleton y su marido, esta finca funciona también como un parque de ciervos. Además, ofrece otros servicios como tirolinas, glamping, atracciones y un zoológico con más de cien especies.

| Europa Press

Dicho espacio de más de 30 hectáreas, y situado cerca de Berkshire, fue comprado por la hermana y el cuñado de Kate Middleton en 2020. El objetivo del proyecto es contribuir a paliar la falta de plazas en los centros de educación infantil.

De esta manera, Pippa Middleton y James Matthews han conseguido compaginar su faceta empresarial con la crianza de sus tres hijos, mientras siguen disfrutando de su alto nivel de vida.

Sin embargo, cuando el calendario se lo permite, la familia al completo también realiza escapadas cargadas de exclusividad. Sin ir más lejos, a finales de julio, viajaron hasta San Bartolomé, en el Caribe, donde disponen de un lujoso complejo turístico.

Este resort no es accesible para todos los bolsillos, pues el coste del alquiler de una villa alcanza los 200.000 euros a la semana. No obstante, dicho enclave ofrece ventajas únicas, como una gran privacidad y un entorno paradisíaco que lo convierten en un destino ideal para el matrimonio.