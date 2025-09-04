El rumor del príncep George que circulava per Kensington Palace acaba de confirmar-se

La família reial britànica torna a ocupar titulars pels moviments que envolten els prínceps de Gal·les i els seus tres fills petits. L'atenció mediàtica se centra ara en el príncep George, que amb 12 anys es troba en una etapa crucial de la seva vida.
Kate Middleton i el príncep Guillem han intentat mantenir la privacitat dels seus fills des que van formar la seva família. Tanmateix, el futur escolar de George genera un interès que traspassa fronteres i multiplica l'expectació. La clau és en com combinar tradició reial amb la vida normal que volen per als seus fills.
Una infància marcada per la discreció
George ha crescut en un entorn pensat perquè gaudís de jocs, estudis i rutines familiars sense la pressió dels focus. Kate i Guillem van apostar per criar-lo a Windsor, en un ambient de camp i lluny de la vida de palau. D'aquesta manera, van intentar protegir-lo de l'exposició mediàtica excessiva.
La família va residir a Adelaide Cottage, un habitatge més senzill que altres propietats reials, proper a l'escola dels nens. Allà, els prínceps de Gal·les cuidaven personalment dels seus fills i participaven en les seves rutines diàries. Els tres petits han compartit experiències escolars, excursions i activitats familiars.
Ara preparen el trasllat a Forest Lodge, una casa més àmplia situada també a Windsor Great Park. Aquest canvi busca més espai i proximitat amb futurs centres escolars. El trasllat suposa un pas clau en la nova etapa que afronta George.
Es confirma el rumor sobre el príncep George
El Palau de Kensington ha estat l'escenari de la darrera decisió de Kate, que confirma el que fins ara era un rumor. La princesa vol que George estudiï a Londres i visqui el més semblant possible a un nen normal. Tanmateix, ho està gestionant en silenci, sense donar dades concretes.
El rumor assenyala que George podria iniciar la seva educació secundària en una escola londinenca en lloc de seguir la tradició d'Eton. Experts en reialesa asseguren que Kate busca un centre més modern, mixt i menys elitista. Amb aquesta postura, pretén marcar una diferència amb els camins seguits per anteriors hereus.
El secretisme de la princesa ha provocat debat entre els seguidors de la reialesa. Alguns aplaudeixen el seu esforç per protegir la intimitat del seu fill. Altres consideren que la manca d'informació incrementa la pressió sobre el jove príncep.
Expectació pel futur del príncep George
Analistes reials coincideixen que el pas a l'educació secundària marcarà un abans i un després en la vida de George. Afronta un moment de creixement personal i de preparació per a les seves futures responsabilitats. L'elecció de l'escola serà determinant en aquest procés.
La comentarista Jennie Bond va explicar que el canvi d'etapa genera nervis normals en qualsevol adolescent. George, més reservat que els seus germans, ha mostrat senyals de maduresa els darrers anys. Els experts creuen que assumirà aquest repte amb serenitat i confiança.
Kate i Guillem tenen clar que volen un futur equilibrat per a George. El seu objectiu és que combini una vida normal amb el pes de la corona. El pròxim curs es presenta com un moment crucial per aconseguir-ho.