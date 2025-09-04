José Luis Gil i l’equip de ‘La que se avecina’ reben una notícia molt complicada

José Luis Gil i la resta de l'equip de La que se avecina acaben de rebre una informació complicada que els ha deixat commocionats. Ni més ni menys que han conegut que un dels actors de la comèdia està travessant un dels pitjors moments de la seva vida.
Exactament, han estat informats que Antonia San Juan, qui interpretà Stella Reynolds, pateix càncer. Ha estat ella qui no ha dubtat a revelar-ho de manera pública.
La confessió d'Antonia San Juan que impacta José Luis Gil i els seus companys de La que se avecina
José Luis Gil i qui formen part de La que se avecina han quedat estupefactes en saber que Antonia San Juan està malalta. Ha estat ella mateixa qui ho ha comunicat fent ús de les seves xarxes socials. I és que no vol que circulin rumors ni especulacions.
L'actriu canària ha decidit ser clara i directa amb els seus seguidors. Ha estat al seu compte d'Instagram on ha publicat un missatge en què ha detallat el que està vivint en aquests moments. Amb gran enteresa, ha relatat: “Fa més d'un any que tinc problemes de gola i sempre he tingut faringitis crònica”.
“Aquest any he suspès funcions per aquesta causa, fins que l'altre dia vaig anar al metge de família. Em va dir que veia un problema a les cordes vocals i em va enviar a l'otorrino”.
A això ha afegit: “L'otorrino m'ha fet proves, m'han fet un TAC. Bé, m'han fet de tot, avui m'han fet una biòpsia i ja m'han donat el diagnòstic. Tinc càncer”.
“Ara, quan analitzin la biòpsia, em diran quin tipus de càncer és i si té solució o un tractament. Jo confio plenament en la ciència, ara el que em toca és seguir el tractament que em posin”.
En les seves paraules també ha deixat clar que, tot i que travessa un moment d'enorme dificultat, vol mantenir la calma i l'esperança. Ha manifestat que farà tot el possible per superar la malaltia, i ha agraït als seus seguidors i afins el suport que li brinden en aquestes hores complicades. Fins i tot ha avançat que haurà de suspendre la seva obra teatral La ropa vieja de Cuca, que ja estava en preparació.
La notícia ha deixat commocionats tothom, inclosos els seus companys de La que se avecina. Per a l'elenc, acostumat a compartir no només escenes, sinó també vivències personals, el cop ha estat molt dur.
Els durs cops que han marcat el repartiment de La que se avecina
L'equip de La que se avecina ha viscut els darrers anys situacions especialment difícils. L'ictus de José Luis Gil va ser un dels primers revessos que van haver d'encaixar, amb ell apartat de les gravacions mentre continua amb el seu procés de rehabilitació. La seva absència va marcar un abans i un després en el rodatge, ja que ell encarnava un dels personatges més emblemàtics de la comèdia.
Posteriorment, va arribar l'anunci de Cristina Medina, que també va comunicar que patia càncer. La seva valentia en fer-ho públic va servir per conscienciar sobre la duresa d'aquesta malaltia, que no entén d'edats ni de trajectòries professionals. En el seu cas, va aconseguir superar el tractament, però l'impacte en els seus companys i seguidors va ser enorme.
A aquests episodis s'hi sumen les pèrdues irreparables, entre d'altres, de Mariví Bilbao i Eduardo Gómez, que van donar vida a personatges inoblidables a la sèrie. Tots dos van morir, deixant un buit immens al cor del públic i en el mateix equip.
Ara, la confessió d'Antonia San Juan se suma a aquesta cadena de males notícies que han marcat la història recent del repartiment. L'actriu va aportar frescor i carisma a la ficció amb la seva excèntrica Stella. Tot i que la seva participació no va ser tan prolongada com la d'altres actors, va deixar una empremta inesborrable en els seguidors.
José Luis Gil i l'equip de La que se avecina s'enfronten ara a un nou repte emocional en conèixer la malaltia de la seva companya. Un episodi que reforça la idea que, més enllà dels rodatges i de les rialles, darrere hi ha un grup humà que ha sabut mantenir-se unit davant l'adversitat. L'esperança de tothom és que Antonia superi aquesta etapa i que torni a brillar sobre els escenaris i les pantalles, on tants bons moments ha regalat als seus seguidors.