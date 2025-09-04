Primeres paraules d'Antonia San Juan en anunciar el seu càncer: 'La meva vida...'

Antonia San Juan, de 61 anys, ha commogut profundament els seus seguidors en compartir un vídeo en què obre el seu cor. L'actriu, coneguda per la seva brillant carrera en cinema, televisió i teatre, va explicar entre llàgrimes que li han diagnosticat càncer. La notícia, revelada ahir al seu perfil d'Instagram, ha generat una onada de reaccions i missatges de suport.
En el mateix vídeo, Antonia va voler deixar clar el seu missatge de fortalesa i agraïment: "La meva vida ha estat i és bonica", va afirmar amb serenor. Les seves paraules, plenes d'emoció, resumeixen la seva actitud davant d'aquest dur procés. Què més ha volgut compartir l'artista en aquest moment tan íntim i decisiu de la seva trajectòria?
Antonia San Juan comparteix que pateix càncer i explica els detalls del seu diagnòstic
La carrera d'Antonia San Juan ha estat marcada per personatges icònics que han deixat empremta en la cultura popular espanyola. La seva interpretació d'Agrado a Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar, li va obrir les portes del cinema internacional. Més tard, el seu paper d'Estela Reynolds a La que se avecina la va consolidar com una de les cares més estimades de la petita pantalla.
Tot i la seva gran projecció pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada en l'àmbit personal. El seu divorci de Luis Miguel Seguí fa ja una dècada va ser un dels pocs episodis de la seva vida privada que va transcendir a la premsa.
L'any 2017 també va sorprendre en desvetllar, a través de les seves xarxes socials, que havia hagut de sotmetre's a una operació d'urgència que va posar en risc la seva vida. Ara, amb aquesta nova confessió sobre el seu estat de salut, torna a obrir una finestra íntima amb els seus seguidors, reafirmant la transparència amb què es comunica en els moments decisius.
Antonia San Juan va sorprendre ahir a la nit en publicar un vídeo casolà a Instagram on revelava que, després de diverses proves mèdiques, li havien diagnosticat càncer. "Fa més d'un any que tinc problemes de gola i sempre he tingut faringitis crònica", va començar dient.
"Aquest any he suspès funcions per això, fins que l'altre dia vaig anar al metge de família i em va dir que veia un problema a les cordes vocals. Em va enviar a l'otorrino", va afegir, mirant directament a la càmera i acompanyada per un dels seus gossos.
En el seu testimoni va explicar amb naturalitat cada pas del procés mèdic. "L'otorrino m'ha fet proves, m'han fet un TAC. Bé, m'han fet de tot… Avui m'han fet una biòpsia i ja m'han donat el diagnòstic, tinc càncer", va explicar amb enteresa.
Tanmateix, encara no pot explicar-ne l'abast: "Ara, quan analitzin la biòpsia, em diran quin tipus de càncer és i si té solució o un tractament", va compartir amb franquesa. La declaració va impactar milers d'usuaris que segueixen el seu compte. En qüestió d'hores, la publicació va acumular centenars de comentaris de suport i milers de reaccions.
Antonia San Juan manté l'esperança respecte al tractament contra el càncer
Tot i la duresa del diagnòstic, Antonia San Juan va transmetre un missatge de fortalesa i confiança. "Jo confio plenament en la ciència i ara el que em toca és seguir el tractament que em posin", va declarar amb fermesa, subratllant la seva decisió d'afrontar la malaltia.
A més, va voler llançar un missatge personal que resumeix la seva filosofia vital: "La meva vida ha estat i és bonica i no m'agrada queixar-me ni que la gent em tingui compassió. Només vull donar les gràcies als que hi són. Si veuen que no estic activa, doncs bé, és que estic malalta", va explicar sobre alguns esdeveniments que ha cancel·lat.
Antonia San Juan va explicar que es veurà obligada a apartar-se dels seus escenaris, cosa que implica la suspensió temporal de La ropa vieja de Cuca, la seva obra més recent. Aquest detall reflecteix no només l'impacte personal, sinó també professional que suposa aquest parèntesi obligat.
Per acabar, va voler agrair tots els comentaris de suport i enviar un missatge de positivisme respecte a la seva recuperació. "Gràcies a tothom i faré tot el possible per curar-me", va expressar amb claredat.
L'anunci d'Antonia San Juan ha commogut molts que valoren no només el seu talent, sinó també la seva valentia en afrontar la malaltia. Amb frases com “La meva vida ha estat i és bonica”, l'actriu reafirma el seu optimisme i agraïment en un moment crucial. Ara la clau serà acompanyar-la en aquest procés, confiant com ella en la ciència i en la força de l'afecte que l'envolta.