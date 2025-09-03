Felicitat màxima a Kensington Palace després de la decisió del príncep George

L'alegria s'ha instal·lat a Kensington Palace després d'una important i esperada decisió presa pel príncep George. L'hereu, cada cop més madur tot i els seus dotze anys, ha fet un pas que podria marcar un abans i un després en el seu paper dins la monarquia britànica. Tot i que els seus pares han optat durant anys per protegir-lo del focus mediàtic, ara la situació ha canviat.
La notícia ha estat rebuda amb gran entusiasme pels prínceps de Gal·les, que consideren que ha arribat el moment de donar més visibilitat al seu fill gran. Segons fonts properes al palau, el príncep George ha manifestat la seva disposició a involucrar-se més activament en l'agenda reial durant la nova temporada. Aquesta decisió, acuradament consensuada amb els seus pares, ha estat valorada com un signe de maduresa i compromís per part del jove hereu.
El retorn a l'agenda oficial ha coincidit amb un moment delicat per als prínceps de Gal·les, que han estat durament criticats per mantenir George en un perfil massa baix. Part de la premsa britànica ha acusat el príncep Guillem i Kate Middleton de sobreprotegir el futur rei, impedint que comenci a assumir responsabilitats d'acord amb el seu rol. Amb aquesta nova etapa, la família sembla disposada a escoltar i adaptar-se a les demandes que exigeix la ciutadania.
El príncep George fa els seus primers passos públics amb maduresa i propòsit
La decisió de George ha estat interpretada també com un gest de suport cap a la seva mare, Kate Middleton, que continua recuperant-se després d'un tractament oncològic. Mentre ella es concentra en la seva salut i a reprendre a poc a poc la seva agenda, el seu fill gran ha mostrat interès a representar la família en alguns esdeveniments seleccionats. Des del palau asseguren que no es tracta d'una sobreexposició, sinó d'una introducció progressiva, controlada i d'acord amb la seva edat i formació.
El passat maig, el jove príncep ja va oferir un indici d'aquest canvi en aparèixer en un acte oficial al costat dels seus pares i el rei Carles al Buckingham Palace. El seu comportament va ser aplaudit pels assistents i recollit per mitjans com People i The Mirror, que van destacar la seva actitud responsable i natural. Analistes reials han coincidit que George ha demostrat estar preparat per assumir un paper més present, sense perdre la seva essència com a nen i estudiant.
Des de Kensington Palace, el príncep George es prepara per a un major protagonisme
L'educació del príncep George ha estat acuradament planificada pels seus pares, combinant valors moderns amb la tradició monàrquica. Des de la seva residència a Forest Lodge, dins del Windsor Great Park, porta una vida quotidiana que inclou classes a Lambrook School, jocs amb els seus germans Charlotte i Louis, i moments esportius. Aquesta normalitat ha estat clau perquè pugui desenvolupar una personalitat equilibrada.
Tanmateix, ara que es prepara per al seu darrer any escolar abans del canvi a una etapa acadèmica superior, el futur rei ha optat per començar a assumir més presència pública. La família reial ha celebrat aquesta decisió amb satisfacció, convençuda que George pot esdevenir un referent d'estabilitat i renovació. Des de Kensington Palace, s'espera que aquesta nova etapa enforteixi encara més el vincle entre el príncep i el poble britànic.