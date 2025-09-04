El rumor que circula del príncipe George por Kensington Palace acaba de confirmarse

La familia real británica vuelve a ocupar titulares por los movimientos que rodean a los príncipes de Gales y sus tres hijos pequeños. La atención mediática se centra ahora en el príncipe George, que con 12 años se encuentra en una etapa crucial de su vida.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han intentado mantener la privacidad de sus hijos desde que formaron su familia. Sin embargo, el futuro escolar de George genera un interés que trasciende fronteras y multiplica la expectación. La clave está en cómo combinar tradición real con la vida normal que buscan para sus hijos.

| Europa Press

Una infancia marcada por la discreción

George ha crecido en un entorno pensado para que disfrutara de juegos, estudios y rutinas familiares sin la presión de los focos. Kate y Guillermo apostaron por criarlo en Windsor, en un ambiente campestre y alejado de la vida de palacio. De esta manera, intentaron protegerlo de la exposición mediática excesiva.

La familia residió en Adelaide Cottage, una vivienda más sencilla que otras propiedades reales, cercana a la escuela de los niños. Allí, los príncipes de Gales cuidaban personalmente de sus hijos y participaban en sus rutinas diarias. Los tres pequeños han compartido experiencias escolares, excursiones y actividades familiares.

Ahora preparan la mudanza a Forest Lodge, una casa más amplia situada también en Windsor Great Park. Este cambio busca mayor espacio y cercanía con futuros centros escolares. El traslado supone un paso clave en la nueva etapa que afronta George.

| Europa Press

Se confirma el rumor sobre el príncipe George

El Palacio de Kensington ha sido el escenario de la última decisión de Kate, que confirma lo que hasta ahora era un rumor. La princesa quiere que George estudie en Londres y viva lo más parecido posible a un niño normal. Sin embargo, lo está gestionando en silencio, sin dar datos concretos.

El rumor señala que George podría iniciar su educación secundaria en un colegio londinense en lugar de seguir la tradición de Eton. Expertos en realeza aseguran que Kate busca un centro más moderno, mixto y menos elitista. Con esta postura, pretende marcar una diferencia con los caminos seguidos por anteriores herederos.

El secretismo de la princesa ha provocado debate entre los seguidores de la realeza. Algunos aplauden su esfuerzo por proteger la intimidad de su hijo. Otros consideran que la falta de información incrementa la presión sobre el joven príncipe.

| Europa Press

Expectación por el futuro del príncipe George

Analistas reales coinciden en que el paso a la educación secundaria marcará un antes y un después en la vida de George. Afronta un momento de crecimiento personal y de preparación para sus futuras responsabilidades. La elección del colegio será determinante en este proceso.

La comentarista Jennie Bond explicó que el cambio de etapa genera nervios normales en cualquier adolescente. George, más reservado que sus hermanos, ha mostrado señales de madurez en los últimos años. Los expertos creen que asumirá este reto con serenidad y confianza.

Kate y Guillermo tienen claro que quieren un futuro equilibrado para George. Su objetivo es que combine una vida normal con el peso de la corona. El próximo curso se presenta como un momento crucial para lograrlo.