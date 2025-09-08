Rosa Boladeras debuta a 'Com si fos ahir': La pregunta que es fan tots els fans

Els fans ho estaven esperant des del passat mes de juliol. 'Com si fos ahir' torna, com sempre fa a principis de setembre. Ara amb la novena temporada. Igualant, d'aquesta manera, 'El Cor de la Ciutat', una telenovel·la que també estava ambientada a la ciutat de Barcelona.
Cada temporada –i fins i tot durant la mateixa– s'incorporen nous personatges. Tot i que la majoria dels clàssics segueixen, excepte la Cati (Olalla Moreno), que va marxar fa uns mesos, ja hem pogut veure algun dels nous actors. Un d'aquests personatges és l'Empar, interpretada per Rosa Boladeras. A Boladeras l'hem vista en altres sèries de TV3 com 'La Riera'. De jove també va tenir un petit paper a 'Poblenou'.
Un altre dels seus papers més recordats és el d'Hermínia, una de les criades de la família Dalmau a 'Temps de Silenci'. Per aquella època, també va fer algunes aparicions imitant alguns personatges en programes com 'Set de Nit', presentat per Toni Soler.
Primer capítol a 'Com si fos ahir'
L'entrada de Rosa Boladeras a ‘Com si fos ahir’ ha estat accidentada. El seu personatge, l'Empar, ha entrat parlant per telèfon i ha molestat la Cèlia (Sara Espígul). Aquesta li ho ha recriminat, però semblava que la cosa acabava aquí. La sorpresa ha arribat en veure que és la nova treballadora de la consultoria de la qual la Cèlia és sòcia juntament amb en Miquel.
Un canvi que la dona d'en Quique (Biel Duran) desconeixia fins ara, ja que estava de vacances. L'Empar i en Miquel havien treballat junts fa anys i la Noe també en té bona opinió. De moment sabem que ve de València, s'ha divorciat i té un fill de 21 anys. Fins ara treballava en una multinacional.
En el primer capítol de la temporada hem vist que va a sopar a casa d'en Miquel i la Noe. Ella i en Miquel no paren de parlar de feina. En Miquel està obsessionat amb aconseguir un contracte amb una Administració pública. És evident que els guionistes van introduint un futur problema d'addicció a la feina del personatge interpretat per Eduard Farelo.
La possible trobada de l'Empar amb un personatge molt 'familiar'
El que molts no saben és que Rosa Boladeras és la mare d'una altra actriu que apareix a 'Com si fos ahir'. Es tracta de la Sara Diego, que dona vida a la Carla. El pare de la Sara també és un actor molt conegut, Gabino Diego. Compartiran mare i filla alguna escena?
De moment sembla complicat. Segons hem pogut veure en el primer capítol, la Carla i en Manel (la seva parella) són a l'Argentina. Allà també hi ha la Gemma (Àurea Márquez), cosa que no agrada a la seva sòcia Cristina (Carlota Olcina), que s'ha de menjar tota la feina.