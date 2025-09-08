Rosa Boladeras debuta en 'Com si fos ahir': La pregunta que se hacen todos los fans

Los fans lo estaban esperando desde el pasado mes de julio. 'Com si fos ahir' vuelve, como siempre hace a principios de septiembre. Ahora con la novena temporada. Igualando, de esta forma, a 'El Cor de la Ciutat', una telenovela que también estaba ambientada en la ciudad de Barcelona.

Cada temporada - e incluso durante la misma - se incorporan nuevos personajes. Aunque la mayoría de los clásicos siguen, excepto Cati (Olalla Moreno) que se fue hace unos meses, ya hemos podido ver alguno de los nuevos actores. Uno de estos personajes es el d'Empar, interpretado por Rosa Boladeras. A Boladeras la hemos visto en otras series de TV3 como 'La Riera'. Más joven también tuvo un pequeño papel en 'Poblenou'.

Otro de sus papeles muy recordados es el de Hermínia, una de las sirvientas de la familia Dalmau en 'Temps de Silenci'. Por esa época, también hizo algunas apariciones imitando a algunos personajes en programas como 'Set de Nit', presentado por Toni Soler.

Primer capítulo en 'Com si fos ahir'

La entrada de Rosa Boladeras a ‘Com si fos ahir’ ha sido accidentada. Su personaje, Empar, ha entrado hablando por teléfono y ha molestado a Cèlia (Sara Espígul). Esta se lo ha recriminado pero parecía que la cosa acababa aquí. Cuál sería su sorpresa al ver que es la nueva trabajadora de la consultoría de la que Cèlia es socia junto a Miquel.

Un cambio que la mujer de Quique (Biel Duran) desconocía hasta ahora ya que estaba de vacaciones. Empar y Miquel trabajaron juntos hace años y Noe también tiene buena opinión de ella. Por ahora sabemos que viene de Valencia, se ha divorciado y tiene un hijo de 21 años. Hasta ahora trabajaba en una multinacional.

En el primer capítulo de la temporada hemos visto que va a cenar a casa de Miquel y Noe. Ella y Miquel no paran de hablar de trabajo. Miquel está obsesionado con conseguir un contrato con una Administración pública. Es evidente que los guionistas van introduciendo un futuro problema de adicción al trabajo del personaje interpretado por Eduard Farelo.

El posible encuentro de Empar con un personaje muy 'familiar'

Lo que muchos no saben es que Rosa Boladeras es la madre de otra actriz que aparece en 'Com si fos ahir'. Se trata de Sara Diego, que da vida a Carla. El padre de Sara también es un actor muy conocido, Gabino Diego. ¿Compartirán madre e hija alguna escena?

Por ahora parece complicado. Según hemos podido ver en el primer capítulo, Carla y Manel (su pareja) están en Argentina. Allí también está Gemma (Àurea Márquez), algo que no gusta a su socia Cristina (Carlota Olcina), que se tiene que comer todo el trabajo.