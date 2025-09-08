María del Monte impacta en parlar del cas d'Antonio Tejado en directe: 'Lluito per…'

Aquest dilluns, María del Monte ha sorprès l'audiència en trencar el seu silenci, en directe, sobre el cas que ha marcat la seva vida els darrers anys. Ho ha fet al programa Y ahora Sonsoles, on col·labora des de fa mesos. María del Monte ha parlat sobre el robatori que el seu nebot, Antonio Tejado, va fer a casa seva i ha confessat que: "Lluito per sortir endavant".
María del Monte s'ha pronunciat sobre el violent robatori que va patir juntament amb la seva esposa, Inmaculada Casal, a casa seva de Gines, Sevilla. Ja fa dos anys de l'assalt, ocorregut el passat 25 d'agost. Un fet que l'ha marcat profundament, no només per la violència del succés, sinó per la implicació del seu propi nebot, Antonio Tejado.
El jove, ex de Chayo Mohedano i pare del seu fill gran, ha estat detingut com a presumpte autor intel·lectual del robatori. Tot i que ha estat posat en llibertat provisional sense fiança des del maig de l'any passat, el procés judicial continua obert.
María del Monte confessa que està en tractament pel robatori que li va fer Antonio Tejado
Aquest cap de setmana s'han conegut noves informacions: la cantant ha demanat fins a 28 anys i mig de presó per a Tejado. El seu equip legal ha presentat un escrit en què sosté que el robatori va ser possible gràcies a informació privilegiada que Antonio Tejado hauria facilitat als lladres. "Ha recollit i transmès puntualment totes les dades necessàries", diu el document.
En directe, María ha confessat el dur impacte emocional que tot això li ha suposat. "Lluito per sortir endavant", ha dit visiblement emocionada. "Et penses que estàs millor del que estàs, i quan passa una cosa així, retrocedeixes cent passes".
Ha explicat que tant ella com la seva esposa han recorregut a professionals de salut mental: "No diré res per la meva salut mental. Estic en mans de bons professionals. Aconsello a tothom que hi vagi, perquè no és res dolent".
María del Monte vol mantenir-se cautelosa davant les últimes hores sobre Antonio Tejado
També ha assenyalat que ja ha parlat on calia: als jutjats. "Per a mi és un tema traumàtic. Ja vaig dir que tot el que havia de dir ho havia dit en seu judicial".
María del Monte ha tancat la seva intervenció amb un missatge de fortalesa: "Seguiré tirant si Déu vol i m'ajuda". El seu testimoni ha commogut. La seva serenitat, el seu dolor i la seva lluita han impactat profundament l'audiència.