No només la Gemma a Com si fos ahir: Altres papers de 'responsable' d'Àurea Márquez

La Televisió de Catalunya es diferencia d'altres mitjans de comunicació per la seva gran qualitat en sèries d'elaboració pròpia. En els últims anys, la direcció ha estat criticada per contractar productes exteriors i doblar-los al català, però la sèrie de sobretaula no falla. La seva emissió és indiscutible. La llista de títols és llarga i totes han marcat una època i han emocionat el públic.

Actualment podem gaudir de 'Com si fos ahir'. La telenovel·la s'emet a la tarda, entre les tres i mitja i les quatre i una vegada finalitza l'espai dedicat a cuina. Una de les principals actrius és Àurea Márquez, que ja l'hem vista en altres projectes anteriors, com Poblenou o Laberint d'Ombres. Àurea Márquez és a 'Com si fos ahir' des del principi de la sèrie. Han passat més de set anys. És la Gemma, mare d'en Manel i ex de l'Andreu (Marc Cartes).

Actualment manté una relació amb Toni encara que estan en teràpia de parella després que ell la deixés enrere durant un incendi. Fins fa poc era sòcia d'una consultoria juntament amb en Miquel (Eduard Farelo). De fet, va continuar sent sòcia però sense treballar. Es troba en un mal moment personal i ha provat diverses coses. La penúltima va ser treballar juntament amb el seu marit a l'autoescola. Va fracassar i van acabar separant-se.

Ara és sòcia de la Cristina (Carlota Olcina) encara que aquesta relació d'amistat i professional acabarà malament. Almenys això pensen molts seguidors de la sèrie, que ja s'han manifestat en els grups de Facebook dedicats a 'Com si fos ahir'. És un dels personatges més centrats, fins i tot quan passa per mals moments. Clara, directa i pràctica. Mai no es calla res encara que això li pugui portar problemes i fins i tot crítiques. Alguns seguidors de la sèrie consideren que la Gemma és massa prepotent.

Laberint d'Ombres, la germana i filla responsable

De fet sempre – o gairebé sempre – l'hem vista en personatges centrats. Per exemple, a 'Laberint d'Ombres' era l'Aurora, la filla dels Padrós. Era una jove responsable i treballadora que es preocupava per la seva família i sempre pretenia aportar sensatesa. La situació a casa era molt complicada amb un pare alcohòlic i un germà menor (Bruno Bergonzini) addicte a l'heroïna.

Atenta i responsable a Poblenou

També va tenir un paper molt responsable a Poblenou, la primera telenovel·la de tarda de TV3. Allà va interpretar durant set capítols la doctora que atenia l'Emília, la mare d'en Marc (Roger Pera). Emília era una dona turmentada que vivia amb molt d'odi, ja que el pare del seu fill la va abandonar estant embarassada. Un pare que pensava que era el mític Antoniu (Miquel Cors) però després va resultar ser un altre. Com a curiositat, Miquel Cors va ser el cap del personatge interpretat per l'Àurea Márquez a Laberint d'ombres.