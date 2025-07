Olalla Moreno, ex de 'Com si fos ahir', així gaudeix de la seva afició oculta

Cati és un dels personatges que ha estat a ‘Com si fos ahir’ des del principi. Com tots, ha evolucionat molt. Encara que no era membre original de la colla de l’institut Reina Sibil·la, es va casar amb Quim (Jordi Rico) i va passar a ser una més. Amb la mort del seu marit després de la sisena temporada, el seu personatge va quedar una mica desubicat i fa uns mesos va decidir posar punt final a la seva participació a la sèrie. També cal tenir en compte que el seu fill a la ficció, Marc (Marco H.Medina), també va abandonar la sèrie abans d’acabar l’any 2024.

La seva relació amb Salvatore es va consolidar i se’n va anar a Nàpols. Qui sap si podria tornar en el futur, ja que el personatge segueix viu, però per ara Olalla Moreno no estarà a ‘Com si fos ahir’.

L’adeu a 'Cati' que va marcar un abans i un després

Durant vuit temporades, Olalla Moreno es va posar a la pell de Cati, una dona "apassionada, aprofitada i disfrutona", com ella mateixa la va descriure.

| TV3

Amb un emotiu missatge a les seves xarxes socials, la mateixa actriu confirmava la seva sortida, agraint a l’equip i als companys el "refugi ple d’alegries i diversió" que havia suposat la sèrie per a ella. "Busqueu-me a Napoli, sono cuccinando rigatoni a le bongole", bromejava, tancant així una etapa professional de gairebé una dècada. Des de llavors, els seus seguidors s’han preguntat quins nous projectes ocupen el seu temps. La resposta ha resultat ser del tot inesperada i musical.

Dels platós de TV3 a la bateria: una passió 'terapèutica'

Lluny dels guions i els focus, Olalla ha trobat un refugi inesperat: una bateria. A 52 anys, l’actriu ha decidit aprendre a tocar aquest instrument, una afició que s’ha convertit en una part fonamental de la seva rutina. A través del seu perfil d’Instagram, comparteix amb naturalitat els seus progressos, mostrant una faceta fins ara desconeguda.

Per a ella, aquesta pràctica és molt més que un hobby; la descriu com quelcom "terapèutic, divertit, regenerador i antioxidant. Addictiu". En les seves publicacions, se la pot veure concentrada, seguint el ritme amb les baquetes i demostrant que té una habilitat innata.

Recentment, confessava amb certa tristesa que el curs de bateria estava a punt d’acabar, però no sense abans enfrontar-se a un nou repte: aprendre a tocar tresets amb cançons de The Beatles. "Piano piano arribaré lluny. He de practicar més a casa", escrivia amb determinació.

| Instagram

Les xarxes aplaudeixen

Les seves publicacions no han passat desapercebudes. La comunitat de seguidors que va aconseguir a 'Com si fos ahir' ara la dona suport en aquesta nova aventura. Els comentaris als seus vídeos són una barreja de nostàlgia pel seu personatge i admiració pel seu nou talent. Un fan fins i tot l’ha batejada afectuosament com la "Ringo Starr Moreno", un sobrenom que celebra la seva destresa amb les baquetes.

"Que feliç se’t veu tocant la bateria, et trobem a faltar a 'Com si fos ahir'", li comenta una seguidora. Altres elogien el seu progrés i el seu art: "Mira-la ella quin art que té", "Ala, com progressa ella, ole". A més de la música, l’actriu també cultiva la seva passió per la fotografia, demostrant que la seva creativitat no té límits.