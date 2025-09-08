Logo xcatalunya.cat
Dues dones grans apareixen en primer pla, una porta barret blanc, que és la infanta Elena, i l’altra vesteix de blau, que és la reina Sofia; entre elles hi ha una icona vermella amb un signe d’exclamació.
La infanta Elena, assenyalada davant les últimes informacions sobre la reina Sofia | Europa Press, xcatalunya.cat, Sergeyparanchuk
Gent

El pas imminent de la reina Sofia deixa assenyalada la infanta Elena (61 anys)

El proper pas que farà la reina Sofia en les seves obligacions ha deixat assenyalada la seva filla, la infanta Elena

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La reina Sofia ha reprès la seva agenda oficial i ho ha fet amb força i amb un clar compromís institucional. En plena recta final de l'estiu, la seva majestat ha confirmat la seva assistència a un acte de pes. Ja està preparant el seu proper viatge a Galícia.

Allà, a Ferrol, serà la padrina de la botadura de la fragata F111 “Bonifaz”, la primera d'una nova sèrie per a l'Armada Espanyola. L'esdeveniment tindrà lloc l'11 de setembre als astillers de Navantia.

Dona gran amb cabell ros i roba vermella asseguda en una taula amb un got d’aigua i un micròfon davant seu
La reina Sofia viatjarà aviat a Galícia | Europa Press

Aquest gest ha significat molt perquè la reina tancarà així un estiu atípic. Gairebé no ha passat temps a Palma, la seva estada a Marivent ha estat breu i discreta.

La reina Sofia ha passat un estiu complicat

Res a veure amb altres anys perquè en altres ocasions, la reina Sofia arribava al juliol i ho organitzava tot per a l'arribada dels seus fills i nets. Era una tradició molt seva. Li agradava ser-hi abans, deixar-ho tot a punt, i rebre la família amb els braços oberts.

Però aquest any ha estat diferent perquè la salut de la seva germana Irene ha ocupat tot el seu temps. Sofia ha estat completament bolcada en ella. La cuida, la protegeix i l'acompanya en cada moment, ho ha fet amb amor, sense queixes.

Dona gran amb vestit blau saludant amb la mà i somrient mentre diverses persones l’envolten en un esdeveniment formal
La reina Sofia ha passat tot l'estiu tenint cura de la seva germana | Europa Press

Amb la responsabilitat que només una germana gran entén. Irene, afectada per una malaltia que esborra records, ha tingut en Sofia el seu gran refugi.

La infanta Elena estarà separada de la reina Sofia durant uns dies

En aquesta tasca, no ha estat sola: les seves filles han estat les seves aliades. Totes dues s'han anat tornant per ajudar-la i no han volgut que la seva mare afrontés sola la situació. Han mostrat unitat, encara que per moments amb agendes creuades.

Primer pla de la infanta Elena amb rostre neutre.
La infanta Elena viatjarà a Nova York amb el seu pare | Europa Press

Tanmateix, el nou pas institucional de la reina ha deixat assenyalada l'Elena i no és casual. Mentre Sofia compleixi a Galícia amb el seu deure com a padrina naval, algú s'ha de quedar a Madrid amb l'Irene. La Cristina ha estat fa poc a Barcelona, amb els seus fills i Elena, per la seva banda, viatjarà amb el seu pare a Nova York del 17 al 26 de setembre.

Per això, tot apunta que l'Elena serà l'encarregada de cuidar la seva tia els propers dies. Estarà amb la seva mare, assumint un paper discret però necessari. La reina Sofia ha complert amb el seu deure i en fer-ho, ha deixat clar qui ha d'assumir ara el seu.

