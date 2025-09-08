El pas imminent de la reina Sofia deixa assenyalada la infanta Elena (61 anys)

La reina Sofia ha reprès la seva agenda oficial i ho ha fet amb força i amb un clar compromís institucional. En plena recta final de l'estiu, la seva majestat ha confirmat la seva assistència a un acte de pes. Ja està preparant el seu proper viatge a Galícia.
Allà, a Ferrol, serà la padrina de la botadura de la fragata F111 “Bonifaz”, la primera d'una nova sèrie per a l'Armada Espanyola. L'esdeveniment tindrà lloc l'11 de setembre als astillers de Navantia.
Aquest gest ha significat molt perquè la reina tancarà així un estiu atípic. Gairebé no ha passat temps a Palma, la seva estada a Marivent ha estat breu i discreta.
La reina Sofia ha passat un estiu complicat
Res a veure amb altres anys perquè en altres ocasions, la reina Sofia arribava al juliol i ho organitzava tot per a l'arribada dels seus fills i nets. Era una tradició molt seva. Li agradava ser-hi abans, deixar-ho tot a punt, i rebre la família amb els braços oberts.
Però aquest any ha estat diferent perquè la salut de la seva germana Irene ha ocupat tot el seu temps. Sofia ha estat completament bolcada en ella. La cuida, la protegeix i l'acompanya en cada moment, ho ha fet amb amor, sense queixes.
Amb la responsabilitat que només una germana gran entén. Irene, afectada per una malaltia que esborra records, ha tingut en Sofia el seu gran refugi.
La infanta Elena estarà separada de la reina Sofia durant uns dies
En aquesta tasca, no ha estat sola: les seves filles han estat les seves aliades. Totes dues s'han anat tornant per ajudar-la i no han volgut que la seva mare afrontés sola la situació. Han mostrat unitat, encara que per moments amb agendes creuades.
Tanmateix, el nou pas institucional de la reina ha deixat assenyalada l'Elena i no és casual. Mentre Sofia compleixi a Galícia amb el seu deure com a padrina naval, algú s'ha de quedar a Madrid amb l'Irene. La Cristina ha estat fa poc a Barcelona, amb els seus fills i Elena, per la seva banda, viatjarà amb el seu pare a Nova York del 17 al 26 de setembre.
Per això, tot apunta que l'Elena serà l'encarregada de cuidar la seva tia els propers dies. Estarà amb la seva mare, assumint un paper discret però necessari. La reina Sofia ha complert amb el seu deure i en fer-ho, ha deixat clar qui ha d'assumir ara el seu.