La roba més cara de Letícia i les seves filles a Marivent: Preus desorbitats

Les vacances d'estiu de la Família Reial a Mallorca han arribat al seu final, deixant enrere no només moments protocol·laris i aparicions públiques, sinó també una autèntica passarel·la de moda estiuenca. Durant els seus dies al Palau de Marivent, les tres dones de la Casa Reial han combinat marques nacionals i internacionals.
La temporada va començar amb una sortida al cinema, on la reina va apostar per un vestit de llunes de Carolina Herrera valorat en uns 500 euros, acompanyat de bossa Tote Massala d'Antik Batik (476 euros), sandàlies Tkees (100 euros) i arracades Llum d'Isabel Guarch (1.990 euros).
La benjamina va optar per un vestit negre de Mango (35,99 euros) amb sandàlies Tkees negres (90 euros). En la seva visita al Reial Club Nàutic, la primogènita va lluir una brusa marró d'Indie & Cold (87,50 euros), pantalons blancs i sandàlies d'Eli 1957 (97 euros), juntament amb arracades daurades de CXC (96 euros).
La seva mare no va participar en aquest acte, però sí que va presidir la cloenda de l'Atlàntida Film Fest amb un vestit blanc de la firma Mantù (1.200 euros), joies de Suma Cruz (900 i 200 euros), sandàlies Aquazzura (625 euros) i clutch de Magrit (200 euros).
Darrera aparició: art i disseny local
En la seva visita a una exposició de Joan Miró a la Llotja, la reina va vestir de rosa amb un model Dalza de Hugo Boss (160 euros), bossa ikat de Feel Mallorca (69 euros), espardenyes daurades d'Espardenyes Torres (110 euros) i arracades de Sure (55,92 euros).
La princesa va optar per un vestit d'Easy Wear amb estampat de palmeres (19,99 euros), espardenyes camel de Polin et Moi (24,49 euros) i anells de Suma Cruz. La infanta va tancar la seva gira mallorquina amb un vestit midi ikat de Babbaki (119 euros), bossa de ganxet de Deco Etxe (59 euros) i sandàlies Eli 1957 (97 euros).
El cost total de la maleta
Segons un càlcul aproximat, la reina ha estat qui més ha invertit en la seva maleta mallorquina, amb peces i complements que sumen al voltant de 6.800 euros. El seu estil ha alternat el boho chic amb el classicisme elegant, sempre amb picades d'ullet a dissenyadors locals.
L'hereva, amb un estil més juvenil i funcional, ha portat looks per un valor total de 1.688 euros, combinant marques d'abast massiu com Mango amb joies exclusives. La infanta ha optat per un vestuari més econòmic, amb una despesa aproximada de 509 euros, apostant per firmes com Zara o Mango i artesania espanyola.
Més enllà dels números, aquestes vacances han servit per reforçar la imatge cohesionada de la Família Reial, projectant proximitat i modernitat sense renunciar al protocol. Les tres han sabut adaptar la seva vestimenta a cada acte, transmetent un missatge d'unitat familiar i respecte per la moda nacional.
Les protagonistes d'aquests estilismes, que han convertit els carrers de Palma en un aparador reial de tendències estiuenques, són la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia.