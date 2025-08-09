Surt a la llum els diners que costaran les vacances privades de Letícia Ortiz

Cada agost, la Casa Reial repeteix un ritual entre focus i discreció. Uns posats mesurats a Palma, regates, cinema i, després, un parèntesi lluny de la mirada pública. Aquest estiu no és una excepció, però sí que ha disparat una pregunta incòmoda: quant costarà realment l'escapada privada de la reina Letícia?
L'interès no neix del no-res. Ella ha encadenat aparicions a Mallorca abans de posar rumb al seu descans, mentre el rei combinava agenda i mar. A partir d'aquí, els moviments han estat calculadament opacs i el debat, inevitable.
De l'Atlàntida Film Fest a un vol amb destinació Grècia
La reina va tancar a Palma l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on va lliurar el Master of Cinema i es va convertir, un any més, en el rostre visible del certamen. Dies abans ja hi havia anat amb les seves filles a una projecció del festival. Tot, amb xifres rècord d'assistència i una presència mediàtica que ella domina.
El rei, per la seva banda, va rematar la setmana nàutica amb la Copa del Rey Mapfre, el clàssic de cada estiu que manté Felip VI a la badia de Palma fins al final de les regates.
I després? El rastre situa un Falcon estatal aterrant a Grècia la nit del 7 al 8 d'agost, segons el seguiment publicat per Mujerhoy i replicat per altres mitjans. La pista encaixa amb el que s'ha anat explicant: Grècia, país de la reina Sofia, torna a ser el refugi de les vacances privades. Això sí, sense confirmació oficial de Zarzuela.
Mig milió d'euros? El que se sap del pressupost i el que no
Ha circulat una xifra: cinc-cents mil euros. La quantitat, atribuïda a una estada d'alt nivell amb seguretat reforçada i logística a mida, apareix en titulars recents i ha agitat les xarxes. És un càlcul periodístic, no una dada verificada per la institució.
La Casa del Rei no desglossa costos de vacances privades i, en matèria de seguretat, el Govern ha evitat donar xifres invocant reserves per interès públic, com han denunciat resolucions de Transparència. En viatges oficials, una part de la despesa s'imputa a altres programes, cosa que complica qualsevol auditoria externa.
Per context: el pressupost de la Casa del Rei continua congelat en 8,43 milions des de 2021, amb el gruix destinat a personal. No contempla un capítol explícit sobre “vacances”, i qualsevol xifra sobre estades privades es mou entre estimacions i silenci administratiu.
La suposada “vila holandesa”: precisió geogràfica abans que mite
Una altra peça del trencaclosques és la residència. S'ha escrit que Letícia hauria reservat una vila “de la família reial holandesa” a Spetses. Convé matisar: el que està documentat és que els reis dels Països Baixos van comprar el 2012 una propietat a Kranidi, a la península del Peloponès, davant de Spetses i Porto Heli. No hi ha proves públiques d'una mansió seva a la mateixa illa de Spetses.
La confusió és comprensible per la proximitat geogràfica, però la dada precisa importa quan es parla de preus i logística.
Reaccions: de “l'equip de treball” al part de successos que enterboleix l'estiu
Sobre la relació entre Felip VI i Letícia, torna el vell relat: analistes com Pilar Eyre han descrit la parella com un “equip de treball”; altres veus, com Maica Vasco, parlen d'una unió per conveniència.
El que sí que és un fet i ha pesat en l'ànim dels reis és el greu accident del músic mallorquí Jaime Anglada, amic proper del monarca, ocorregut a Palma hores abans d'aquest vol a Grècia. La investigació judicial avança, i la família reial segueix la seva evolució des de la distància.