Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona amb brusa de tirants en primer pla sobre un fons de platja amb palmera i mar turquesa
Fotomuntatge en què apareix un escenari de platja i Letícia Ortiz | Casa Real, XCatalunya, Alib
Gent

Surt a la llum els diners que costaran les vacances privades de Letícia Ortiz

Xifra milionària, destí grec i silenci oficial: el que sabem i el que falta per confirmar de l’últim caprici dels Borbons

Xavi Martín
per Xavi Martín

Cada agost, la Casa Reial repeteix un ritual entre focus i discreció. Uns posats mesurats a Palma, regates, cinema i, després, un parèntesi lluny de la mirada pública. Aquest estiu no és una excepció, però sí que ha disparat una pregunta incòmoda: quant costarà realment l'escapada privada de la reina Letícia?

L'interès no neix del no-res. Ella ha encadenat aparicions a Mallorca abans de posar rumb al seu descans, mentre el rei combinava agenda i mar. A partir d'aquí, els moviments han estat calculadament opacs i el debat, inevitable.

De l'Atlàntida Film Fest a un vol amb destinació Grècia

La reina va tancar a Palma l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on va lliurar el Master of Cinema i es va convertir, un any més, en el rostre visible del certamen. Dies abans ja hi havia anat amb les seves filles a una projecció del festival. Tot, amb xifres rècord d'assistència i una presència mediàtica que ella domina.

Dona amb expressió seriosa en primer pla davant d’un edifici cobert d’heura i una sirena d’emergència vermella a la cantonada superior esquerra
Letícia Ortiz va per lliure i l'estiu a Marivent ha començat malament | YouTube, Casa Real, XCatalunya, Getty Images Signature: gdagys

El rei, per la seva banda, va rematar la setmana nàutica amb la Copa del Rey Mapfre, el clàssic de cada estiu que manté Felip VI a la badia de Palma fins al final de les regates.

I després? El rastre situa un Falcon estatal aterrant a Grècia la nit del 7 al 8 d'agost, segons el seguiment publicat per Mujerhoy i replicat per altres mitjans. La pista encaixa amb el que s'ha anat explicant: Grècia, país de la reina Sofia, torna a ser el refugi de les vacances privades. Això sí, sense confirmació oficial de Zarzuela.

Mig milió d'euros? El que se sap del pressupost i el que no

Ha circulat una xifra: cinc-cents mil euros. La quantitat, atribuïda a una estada d'alt nivell amb seguretat reforçada i logística a mida, apareix en titulars recents i ha agitat les xarxes. És un càlcul periodístic, no una dada verificada per la institució.

La Casa del Rei no desglossa costos de vacances privades i, en matèria de seguretat, el Govern ha evitat donar xifres invocant reserves per interès públic, com han denunciat resolucions de Transparència. En viatges oficials, una part de la despesa s'imputa a altres programes, cosa que complica qualsevol auditoria externa.

Per context: el pressupost de la Casa del Rei continua congelat en 8,43 milions des de 2021, amb el gruix destinat a personal. No contempla un capítol explícit sobre “vacances”, i qualsevol xifra sobre estades privades es mou entre estimacions i silenci administratiu.

Una persona amb expressió pensativa davant d'un fons de fórmules matemàtiques en una pissarra verda.
Muntatge amb una imatge de Letícia Ortiz amb una pissarra de fons | XCatalunya, elnacional.cat

La suposada “vila holandesa”: precisió geogràfica abans que mite

Una altra peça del trencaclosques és la residència. S'ha escrit que Letícia hauria reservat una vila “de la família reial holandesa” a Spetses. Convé matisar: el que està documentat és que els reis dels Països Baixos van comprar el 2012 una propietat a Kranidi, a la península del Peloponès, davant de Spetses i Porto Heli. No hi ha proves públiques d'una mansió seva a la mateixa illa de Spetses.

La confusió és comprensible per la proximitat geogràfica, però la dada precisa importa quan es parla de preus i logística.

Reaccions: de “l'equip de treball” al part de successos que enterboleix l'estiu

Sobre la relació entre Felip VI i Letícia, torna el vell relat: analistes com Pilar Eyre han descrit la parella com un “equip de treball”; altres veus, com Maica Vasco, parlen d'una unió per conveniència. 

El que sí que és un fet i ha pesat en l'ànim dels reis és el greu accident del músic mallorquí Jaime Anglada, amic proper del monarca, ocorregut a Palma hores abans d'aquest vol a Grècia. La investigació judicial avança, i la família reial segueix la seva evolució des de la distància.

➡️ Gent