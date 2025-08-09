Letícia Ortiz en xoc pel que fa Leonor amb el seu pare: 'Cada cop...'

L'escena va ser estiuenca, lluminosa i mesurada al mil·límetre. Jardins de Marivent, focus, salutacions i somriures. Tanmateix, entre la coreografia oficial s'hi va colar un detall que va captar mirades i va canviar la conversa. Dies abans, una altra imatge, aquesta vegada al moll, ja havia insinuat el mateix guió.
El passat 4 d'agost, la Casa Reial va reunir uns sis-cents convidats a la recepció d'estiu de Marivent. Allà, Leonor i Sofia van debutar com a amfitriones al costat dels seus pares, protagonitzant part de l'acte en un gest de continuïtat institucional que no passava desapercebut des de Palma.
La presència de la reina Sofia va completar la foto de família més esperada de l'estiu. Una reina Sofia que va estar a punt de no assistir-hi pel delicat estat de salut de la seva germana Irene.
A Marivent i al moll: els gestos de Leonor amb Felip VI que fan posar malalta a Letícia
Les càmeres van captar mirades còmplices i conversa fluida entre Felip VI i la princesa d'Astúries durant la recepció. Les imatges, difoses en vídeo, van alimentar el comentari públic: ell li cedia espai i focus; ella responia amb naturalitat i aplom. L'escena va reforçar una idea que s'anava gestant durant l'estada a Mallorca.
Aquesta lectura es va consolidar al Reial Club Nàutic de Palma, quan Leonor va acudir per sorpresa a la Copa del Rei per acompanyar el seu pare abans de competir amb l'Aifos 500. Va saludar tripulacions femenines, va posar amb regatistes i va acomiadar el Rei amb un gest afectuós. Fins i tot hi va haver una anècdota captada a televisió: en intentar sortir pel lloc equivocat, Felip li va indicar la sortida entre rialles. Res de solemne, molt familiar.
Letícia en alerta
Mentre el focus nàutic apuntava a Felip i Leonor, Letícia Ortiz mantenia la seva pròpia ruta a l'illa. La Reina va presidir la cloenda de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, va lliurar el Master of Cinema a Alberto Iglesias i va tornar a exhibir el seu perfil cultural, ancorat cada estiu a Palma. No és cap secret que la relació entre els Reis d'Espanya no és bona.
Jaime del Burgo, exparella de la germana de Letícia, assegura que va ser amant de la Reina durant força temps. Unes afirmacions a les quals Jaime Peñafiel, gran expert en Casa Reial, dona crèdit. A partir d'aquí han aparegut altres amants a la llista, tot i que no confirmats.
La relació és una farsa, però fins ara Letícia exercia un gran control sobre les seves filles. Leonor i Sofia tenen necessitat d'independència i el fet que la gran tingui millor relació amb el seu pare que amb ella, la inquieta.
La lectura d’“aproximació” entre pare i filla conviu amb una dada estructural: Leonor ve de tancar una etapa clau en la seva formació castrense. Al juliol va concloure el seu període naval, amb imposició de la Gran Creu del Mèrit Naval a Marín, i després de l'estiu iniciarà el seu tercer curs a l'Academia General del Aire. L'encaix institucional de les seves aparicions a Mallorca respon també a aquest full de ruta pública.
Reaccions a xarxes i cautela a la Zarzuela: del “cada vegada més” a la prudència
El comentari més repetit a xarxes va ser senzill: “cada vegada més amb el seu pare”. Aquesta frase sintetitza sensacions, no comunicats. Zarzuela evita alimentar interpretacions sobre dinàmiques privades i es limita a difondre imatges i actes. Però la realitat és clara, Felip i Letícia fan vides separades i la Reina espanyola veu com perd el control sobre moltes coses.