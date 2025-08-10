El desig més gran de Felip VI, al descobert: la Família Reial encara no l’ha complert

Cada Casa Reial del món compta amb les seves pròpies tradicions que, generació rere generació, s'han respectat com a pilars fonamentals de la seva identitat. En el cas de la monarquia espanyola, existeixen costums que han donat forma al llegat dels Borbons al llarg del temps. Tanmateix, una d'aquestes tradicions podria arribar al seu final amb el regnat de Felip VI, segons apunta la veterana periodista i experta en reialesa Pilar Eyre.
En un dels seus recents blogs a la revista Lecturas, Eyre ha posat sobre la taula un tema que preocupa, encara que en silenci, dins de l'entorn del Palau de la Zarzuela. L'aparent desinterès de les filles del rei Felip VI, especialment de la princesa Leonor, per mantenir viva la vocació marinera que tant ha marcat la Família Reial.
Durant les vacances d'estiu a Mallorca, els Borbons han estat més actius que mai, complint amb diversos compromisos oficials. La reaparició de la reina Sofia va coincidir amb el debut de la princesa Leonor i la infanta Sofia a la tradicional recepció a Marivent. Però hi va haver una absència notable: Leonor no va participar en les regates a bord de l'Aifos, l'emblemàtic veler que cada estiu comanda el seu pare.
El rei Felip vol que les seves filles segueixin amb la tradició de la Família Reial
Aquest detall no ha passat desapercebut. Pilar Eyre assenyala que, després de passar gairebé un any embarcada al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, molts esperaven que Leonor mostrés un renovat entusiasme pel mar.
Tanmateix, segons la periodista, la realitat va ser una altra: “Es va publicar que la major part d'aquesta travessia Leonor l'havia passada a la cabina, amb marejos que no li passaven. Fins al punt que la reina Letícia es va plantejar anar-la a buscar perquè no podia suportar veure-la patir així”.
La filla de Felip VI encara no ha seguit amb la tradició de la Família Reial
D'aquesta manera, l'aparició de Leonor a les regates es va limitar a una breu visita al port, sense pujar a bord ni participar activament. El que Eyre interpreta com un clar indici que aquesta tradició podria estar arribant al seu final.
“La vocació marinera de la Família Reial s'acabarà amb Felip. Mai més veurem la futura Reina a bord d'un vaixell”, sentencia.
El rei Felip VI manté l'esperança que les seves filles reprenguin algun dia aquesta tradició que considera part essencial de la identitat reial espanyola. Però, almenys per ara, el seu major desig segueix sense complir-se.