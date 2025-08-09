La ropa más cara de Letizia y sus hijas en Marivent: Precios desorbitados

Las vacaciones estivales de la Familia Real en Mallorca han llegado a su fin, dejando tras de sí no solo momentos protocolarios y apariciones públicas, sino también una auténtica pasarela de moda veraniega. Durante sus días en el Palacio de Marivent, las tres mujeres de la Casa Real han combinado marcas nacionales e internacionales.

La temporada comenzó con una salida al cine, donde la reina apostó por un vestido de lunares de Carolina Herrera valorado en unos 500 euros, acompañado de bolso Tote Massala de Antik Batik (476 euros), sandalias Tkees (100 euros) y pendientes Llum de Isabel Guarch (1.990 euros).

La benjamina optó por un vestido negro de Mango (35,99 euros) con sandalias Tkees negras (90 euros). En su visita al Real Club Náutico, la primogénita lució blusa marrón de Indie & Cold (87,50 euros), pantalones blancos y sandalias de Eli 1957 (97 euros), junto a pendientes dorados de CXC (96 euros).

Su madre no participó en ese acto, pero sí presidió la clausura del Àtlantida Film Fest con un vestido blanco de la firma Mantù (1.200 euros), joyas de Suma Cruz (900 y 200 euros), sandalias Aquazzura (625 euros) y clutch de Magrit (200 euros).

Última aparición: arte y diseño local

En su visita a una exposición de Joan Miró en la Llotja, la reina vistió de rosa con un modelo Dalza de Hugo Boss (160 euros), bolso ikat de Feel Mallorca (69 euros), alpargatas doradas de Espardenyes Torres (110 euros) y pendientes de Sure (55,92 euros).

La princesa optó por un vestido de Easy Wear con estampado de palmeras (19,99 euros), alpargatas camel de Polin et Moi (24,49 euros) y anillos de Suma Cruz. La infanta cerró su gira mallorquina con un vestido midi ikat de Babbaki (119 euros), bolso de crochet de Deco Etxe (59 euros) y sandalias Eli 1957 (97 euros).

El coste total de la maleta

Según un cálculo aproximado, la reina ha sido la que más ha invertido en su maleta mallorquina, con prendas y complementos que suman en torno a 6.800 euros. Su estilo ha alternado el boho chic con el clasicismo elegante, siempre con guiños a diseñadores locales.

La heredera, con un estilo más juvenil y funcional, ha llevado looks por un valor total de 1.688 euros, combinando marcas de alcance masivo como Mango con joyas exclusivas. La infanta ha optado por un vestuario más económico, con un gasto aproximado de 509 euros, apostando por firmas como Zara o Mango y artesanía española.

Más allá de los números, estas vacaciones han servido para reforzar la imagen cohesionada de la Familia Real, proyectando cercanía y modernidad sin renunciar al protocolo. Las tres han sabido adaptar su vestimenta a cada acto, transmitiendo un mensaje de unidad familiar y respeto por la moda nacional.

Las protagonistas de estos estilismos, que han convertido las calles de Palma en un escaparate real de tendencias veraniegas, son la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.