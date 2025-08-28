Richard Gere llança un missatge des d’Amèrica que confirma el rumor sobre la família

Richard Gere, amb el suport de la seva dona, ha tornat a les xarxes socials per compartir una nova i reveladora reflexió. Missatge que ha fet públic des d'Amèrica i que confirma un dels rumors més repetits sobre el seu nucli familiar.
No hi ha cap dubte que aquest matrimoni mediàtic i els seus dos fills en comú estan aprofitant al màxim les seves vacances d'estiu. Fa uns dies, la família al complet es va deixar veure a Stamford.
Durant la seva estada en aquesta ciutat nord-americana, situada a Connecticut, Richard Gere i Alejandra Silva van tenir l'oportunitat de reunir-se amb diversos amics. Persones amb qui van compartir passejades en vaixell i activitats ben divertides.
Ara, i aprofitant els últims dies d'estiu, l'actor de Hollywood i la seva dona han passat uns dies en el que ells han anomenat com “el paradís”. Allà, han tingut l'oportunitat de descansar abans de reprendre les seves obligacions i de gaudir dels seus fills lluny de la pressió mediàtica.
A través dels seus perfils d'Instagram, que gestionen conjuntament, Richard Gere i Alejandra Silva han compartit amb els seus seguidors algunes imatges de la seva última escapada.
Tanmateix, no hi ha cap dubte que el que més ha cridat l'atenció d'aquest post ha estat el revelador missatge que hi han escrit. Paraules amb les quals han confirmat un dels rumors més sonats sobre la seva família: “L'essencial és el riure dels fills”.
Richard Gere i la seva dona comparteixen a xarxes un missatge sobre la seva família
A través de l'últim vídeo que han compartit a xarxes, Richard Gere i la seva dona han fet un resum de la seva estada a “el paradís”. Lloc on han tingut l'oportunitat de gaudir de llargues passejades per la platja i d'altres activitats ben enriquidores.
Tanmateix, i malgrat la bellesa d'aquestes imatges, el que realment ha cridat l'atenció ha estat la profunda reflexió que han compartit: “El sol no entén de rellotges... Però sempre arriba”.
“Ens recorda que la vida té el seu propi ritme: il·lumina, desperta, dona escalfor i vida. Seguir-lo és recordar l'essencial: el riure dels fills, la pell vibrant amb la brisa, l'horitzó que s'obre a cada salt”.
A més, Richard Gere ha volgut assenyalar que “la llum del sol no és només claredat, és saviesa, despertar, presència”. “Ens convida a ser aquí, ara, en el més senzill i veritable”, han afegit tot seguit.
Abans d'acabar el seu missatge, la parella ha assegurat que, “potser, la felicitat no sigui més que això: aprendre a caminar, i a saltar, al compàs de la seva energia infinita”