Fabiola Martínez (52 anys) pren una decisió que Bertín Osborne mai hauria esperat

Fabiola Martínez ha sorprès amb una actitud que ningú, i menys encara Bertín Osborne, hauria imaginat. La model ha marcat una línia clara sobre com vol gestionar el seu paper enmig dels titulars que continuen envoltant la seva exparella. La seva decisió ha resultat inesperada perquè trenca amb el patró habitual de qui ha estat a la vida del presentador.
La veneçolana, de 52 anys, ha estat preguntada per l’exclusiva en què Bertín Osborne i Gabriela Guillén van presentar el seu fill Arian David a la portada de ¡Hola!. El cantant, de 70 anys, va posar amb el petit, tot i que no ho va fer acompanyat de la mare per evitar una imatge equívoca de família unida. En aquest escenari, molts esperaven una reacció de Fabiola, però ella ha decidit mantenir la calma i no entrar en polèmiques.
Ha estat en aquell moment quan la model ha pres una determinació taxativa i no ha volgut parlar de l’escàndol. “En això no tinc res a dir, respecteu-ho, si us plau”, ha respost davant la insistència dels reporters. Fins i tot quan li van preguntar si Bertín hauria de donar el de l’exclusiva a l’Associació Kike Osborne, creada per tots dos per donar suport a famílies amb infants amb discapacitat, ha evitat pronunciar-se.
Fabiola Martínez marca distància amb la vida personal de Bertín Osborne
La premsa també ha volgut saber si propiciarà la trobada entre els seus dos fills, Kike i Carlos, amb el nou germà nascut de la relació de Bertín amb Gabriela Guillén. Tanmateix, Fabiola s’ha mostrat igual de ferma en la seva postura i ha tancat l’assumpte amb un breu: “No diré res”. Amb aquestes paraules, ha deixat clar que no alimentarà el debat mediàtic entorn de la nova vida familiar del seu exmarit.
Des de la seva separació el 2021, la mare dels dos fills grans del presentador ha mantingut un mateix rumb de no involucrar-se en els alts i baixos personals i sentimentals de Bertín Osborne. Va ser llavors quan ell va confirmar que seria pare de nou amb Gabriela Guillén, tot i que inicialment va assegurar que no volia assumir aquesta responsabilitat a la seva edat. Malgrat aquelles declaracions tan polèmiques, Fabiola va triar el silenci i aquest mateix camí ha continuat.
Una postura inesperada que Bertín Osborne no havia previst
La decisió resulta especialment cridanera perquè contrasta amb l’actitud d’altres dones del passat d’Osborne. Figures com Chabeli Navarro o la mateixa Gabriela Guillén no han dubtat a aprofitar l’exposició mediàtica per generar titulars i avivar el debat públic. Davant d’aquest comportament, Fabiola s’ha desmarcat amb un perfil baix que ningú no esperava.
Així mateix, l’exdona del cantant ha demostrat que no té intenció d’entrar en guerres ni de beneficiar-se del soroll que envolta Bertín Osborne. La seva prioritat són els seus fills i els projectes en què està implicada, lluny d’exclusives o enfrontaments públics. Una estratègia que, precisament per inesperada, s’ha convertit en la decisió que Bertín mai hauria imaginat.