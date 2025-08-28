Confirmat el rumor de Miguel Urdangarin, fill de la infanta Cristina: està molt feliç

Tot i ser considerat un dels membres més discrets de la seva família, Miguel Urdangarin acaba de convertir-se en el centre de totes les mirades. I és que acaba de confirmar-se un feliç rumor relacionat amb la vida més privada del fill de la infanta Cristina.
Va ser a principis del mes de gener quan, després de mesos d'especulacions, Miguel va assistir a la festa pel 87è aniversari de Joan Carles I juntament amb la seva parella Olympia Beracasa. Imatge amb la qual van confirmar la seva relació sentimental.
Des de llavors, han estat diverses les ocasions en què hem pogut veure públicament l'Olympia i Miguel. Sense anar més lluny, a mitjans de juny, un equip d'Europa Press va tornar a captar la parella sortint del palau de la Zarzuela.
Tanmateix, i tot i que han demostrat amb escreix que la seva relació no és un idil·li passatger, molts no apostaven pel seu amor. Un escenari molt diferent del que han viscut la seva germana Irene Urdangarin i Juan Urquijo.
Però ara, i mentre ella ha trencat amb el germà de Teresa Urquijo, s'ha confirmat que Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa estan vivint el millor moment de la seva relació.
L'últim rumor relacionat amb Miguel Urdangarin, fill de la infanta Cristina, era cert: segueix molt enamorat de l'Olympia
Durant tots aquests mesos, Miguel Urdangarin i la seva actual parella han estat objecte d'especulacions, ja que molts pensaven que la seva història no tindria més recorregut.
Tant és així que alguns, fins i tot, els han catalogat de ser una 'parella de segones', en comparació amb el protagonisme mediàtic que van rebre Irene Urdangarin i Juan Urquijo.
Tanmateix, fa uns dies, la revista ¡Hola! va confirmar per sorpresa la separació de la filla petita de la infanta Cristina i el seu xicot. En canvi, el seu germà Miguel Urdangarin ha demostrat que la seva relació amb Olympia Beracasa és estable, sincera i més madura del que es pensava.
La discreció amb què tots dos han portat el seu festeig ha contribuït positivament a enfortir els seus llaços. I és que, a diferència d'altres membres de la seva família, en Miguel prefereix mantenir la seva vida personal lluny dels focus mediàtics.
Un estil de vida tranquil i discret que, sens dubte, ha fet que la seva història d'amor amb l'Olympia avanci amb pas ferm i sense la pressió pública.
Tot i que no sabem què els oferirà el futur, el cert és que el temps ha acabat donant-li la raó a Miguel Urdangarin. De fet, el seu romanç trenca els prejudicis que existien sobre ell i el mostra com un jove amb les idees molt clares.