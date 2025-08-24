Alejandra Gere, dona de Richard Gere, sorprèn en donar l’última hora de la seva família

A finals de la tardor de 2024, Richard Gere i la seva esposa, l'empresària espanyola Alejandra Gere, van decidir fer un gir important a la seva vida familiar. El matrimoni va deixar enrere la serenor dels boscos de Connecticut per instal·lar-se a La Moraleja, una exclusiva urbanització als afores de Madrid. Des de la seva arribada a Madrid, la parella ha sabut integrar-se a la vida social de la capital: han assistit a diferents esdeveniments, desfilat per photocalls i catifes vermelles.
Tanmateix, abans de reprendre la rutina i afrontar una nova temporada a la seva residència, els Gere han decidit gaudir d'uns dies lluny de l'atenció mediàtica. Alejandra va sorprendre els seus seguidors en compartir que es trobava en el que va definir com un autèntic “paradís”, tot i no desvelar el destí exacte. Malgrat la seva discreció, diversos mitjans internacionals han apuntat que la família podria haver tornat als Estats Units per passar unes vacances d'estiu a Connecticut.
Durant aquests dies de desconnexió, Alejandra ha compartit amb els seus seguidors diverses instantànies que deixen entreveure com està sent aquest descans en família. Una de les imatges més comentades la mostra gaudint d'un partit de tenis amb un dels seus fills, Alexander, de cinc anys. Mare i fill, vestits de blanc i amb raquetes a la mà, van aprofitar no només per practicar esport, sinó també per relaxar-se després a la platja, gaudint del mar i del sol.
Alejandra Gere i Richard Gere estan gaudint d'unes vacances en família
Un altre dels plans de l'empresària ha estat dedicar temps al ioga i la meditació a l'aire lliure, en plena natura. En una de les seves publicacions, el seu fill James, de quatre anys, es va unir a la pràctica, regalant una tendra escena familiar. A més, Alejandra va compartir amb els seus seguidors una reflexió molt personal sobre la transformació interior i la importància de deixar anar allò que ens pesa per permetre que l'autenticitat brilli sola.
El matrimoni també s'ha deixat veure en companyia d'amics, gaudint de jornades de relaxament vora el mar. “Estem ready”, va escriure Alejandra a les xarxes, acompanyant el missatge amb una foto d'hamaques alineades sobre la sorra.
Alejandra Gere presumeix de la família que ha format al costat de Richard Gere
A més, no va dubtar a presumir de la seva excel·lent forma física posant en biquini, amb els cabells molls després d'un bany al mar. “Millor juntes. No molestar”, va afegir.
Amb aquestes pinzellades de la seva vida familiar, Alejandra Gere, sempre tan reservada, sorprèn en compartir detalls del seu estiu. Deixant veure el moment de plenitud que travessa al costat de Richard Gere i els seus fills.