Richard Gere lanza un mensaje desde América que confirma el rumor sobre su familia

Richard Gere, con el apoyo de su mujer, ha regresado a las redes sociales para compartir una nueva y reveladora reflexión. Mensaje que ha hecho público desde América y que confirma uno de los rumores más repetidos sobre su núcleo familiar.

No hay ninguna duda de que Richard, Alejandra y sus dos hijos en común están exprimiendo al máximo sus vacaciones de verano. Hace unos días, la familia al completo se dejó ver en Stamford.

| Europa Press

Durante su estancia en esta ciudad estadounidense, ubicada en Connecticut, Richard Gere y Alejandra Silva tuvieron la oportunidad de reunirse con varios amigos. Personas con las que compartieron paseos en barco y actividades de lo más divertidas.

Ahora, y aprovechando los últimos días de verano, el actor de Hollywood y su mujer han pasado unos días en lo que ellos han denominado como “el paraíso”. Allí, han tenido la oportunidad de descansar antes de retomar sus obligaciones y de disfrutar de sus hijos lejos de la presión mediática.

| Instagram, @alejandragere

A través de sus perfiles de Instagram, que gestionan de manera conjunta, Richard Gere y Alejandra Silva han compartido con sus seguidores algunas imágenes de su última escapada.

Sin embargo, no hay ninguna duda de que lo que más ha llamado la atención de dicho post ha sido el revelador mensaje que han escrito en él. Palabras con las que han confirmado uno de los rumores más sonados sobre su familia: “Lo esencial es la risa de los hijos”.

Richard Gere y Alejandra Silva comparten en redes un mensaje sobre su familia

A través del último vídeo que han compartido en redes, Richard Gere y su mujer han hecho un resumen de su estancia en “el paraíso”. Lugar en el que han tenido la oportunidad de disfrutar de largos paseos por la playa y de otras actividades de lo más enriquecedoras.

No obstante, y pese a la belleza de estas imágenes, lo que realmente ha llamado la atención ha sido la profunda reflexión que han compartido: “El sol no entiende de relojes... Pero siempre llega”.

“Nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo: ilumina, despierta, da calor y vida. Seguirlo es recordar lo esencial: la risa de los hijos, la piel vibrando con la brisa, el horizonte que se abre en cada salto”.

Además, Richard Gere ha querido señalar que “la luz del sol no es solo claridad, es sabiduría, despertar, presencia”. “Nos invita a estar aquí, ahora, en lo más sencillo y verdadero”, han añadido a continuación.

Antes de finalizar su mensaje, Richard y Alejandra han asegurado que, “quizá, la felicidad no sea más que esto: aprender a caminar, y a saltar, al compás de su energía infinita”.