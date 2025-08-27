Richard Gere, de 75 anys, admet les sospites sobre els seus fills amb Alejandra Silva

Richard Gere no ha pogut continuar ocultant el que s'anava rumorejant sobre els fills que té amb Alejandra Silva. Així, de manera indirecta i a través de la seva dona, ha admès les sospites.
Sí, a les xarxes socials, la parella ha decidit confirmar-ho tot. Ni més ni menys on es troben ara els petits, Alexander i James.
Richard Gere i Alejandra Silva confirmen el que es rumorejava sobre els seus fills
Richard Gere i la seva dona, Alejandra Silva, són força cauts pel que fa a la seva vida privada. Per això els agrada mantenir-la el més allunyada possible del focus mediàtic. Però ara han fet una excepció.
Des de fa dies circulaven rumors sobre la localització dels fills de Richard Gere i Alejandra Silva. Molts apuntaven que els nens no es trobaven a Espanya, sinó en un altre lloc més tranquil i apartat.
Ara, a través d'un vídeo compartit a Instagram per ella, el matrimoni ha confirmat la sospita. A les imatges s'aprecia que la família és als Estats Units, gaudint de l'estiu en un entorn paradisíac.
El mateix Richard Gere, tot i que sense parlar directament, ha validat així la notícia. I és que la seva dona ha deixat clar que els quatre es troben fora del país, gaudint de moments de descans i unió familiar.
Al vídeo, els nens apareixen corrent i jugant a la sorra, mentre la parella aprofita per gaudir del mar i del bon temps. Tot alhora que els quatre comparteixen altres instants de jocs junts. Es tracta d'escenes quotidianes que mostren la normalitat i alegria d'una família que fuig del soroll mediàtic.
La felicitat de la família de Richard Gere i Alejandra Silva
Juntament amb el vídeo, Alejandra Silva, l'esposa de Richard Gere, ha escrit un missatge carregat de poesia i sentiments. Hi ha destacat com de feliços estan. I ho ha fet incidint en la importància de gaudir dels petits plaers de la vida, com el sol o els éssers estimats.
Així, ha exposat: “El sol no entén de rellotges, però sempre arriba. Ens recorda que la vida té el seu propi ritme: il·lumina, desperta, dona escalfor i vida. Seguir-lo és recordar l'essencial: el riure dels fills, la pell vibrant amb la brisa, l'horitzó que s'obre a cada salt”.
“La llum del sol no és només claredat: és saviesa, despertar, presència. Ens convida a ser aquí, ara, en el més senzill i veritable. Potser la felicitat no sigui més que això: aprendre a caminar, i a saltar, al compàs de la seva energia infinita”.
Richard Gere i Alejandra Silva, amb aquest gest, no només han revelat on són els seus fills, sinó també com viuen. Lluny de protocols i càmeres, han apostat per una vida en família marcada per la calma i el contacte amb l'essencial.
Les imatges i les paraules compartides han tingut una gran acollida a les xarxes socials. Molts seguidors han celebrat veure el matrimoni tan feliç i han valorat la naturalitat amb què es mostren en un moment íntim.
Per a Gere, als seus 75 anys, aquest tipus d'escenes representen una etapa vital diferent de la dels seus anys de més activitat a Hollywood, quan estava casat amb Cindy Crawford. Ara la seva prioritat són els seus fills i la seva família amb Alejandra, amb qui ha format una llar sòlida i estable.