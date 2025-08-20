Richard Gere, 75 anys: 'La meva dona, Alejandra Silva, s'ha adonat de tot això'

Richard Gere ha sorprès en una entrevista en parlar d’un aspecte íntim de la seva vida personal, marcat per l’espiritualitat que comparteix amb la seva dona, Alejandra Silva. L’intèrpret, als 75 anys, ha reflexionat sobre com el seu matrimoni li ha donat un nou sentit al seu present i al seu futur, en què Espanya serà protagonista.
"La meva dona s’ha adonat de tot això", va declarar Gere, en al·lusió al descobriment que Alejandra va fer del budisme. Amb aquestes paraules, l’actor va deixar clar que la seva relació transcendeix el que és convencional. Però, com es va forjar realment aquesta connexió tan especial entre tots dos i què significa per a ells aquest pas cap a una nova vida?
Richard Gere confessa com va introduir Alejandra Silva en el budisme
El nom de Richard Gere sempre ha estat lligat a l’èxit cinematogràfic, però els darrers anys la seva vida ha seguit un rumb molt diferent. Lluny de Hollywood, l’actor nord-americà ha dedicat temps a causes humanitàries i a la seva família, vivint un dia a dia marcat per l’espiritualitat i per un fort compromís social.
Des que va conèixer Alejandra Silva el 2014, la seva història d’amor ha estat inseparable d’aquest canvi vital. Ella, nascuda a A Coruña i vinculada a l’activisme social, no només va conquerir el cor de l’intèrpret, sinó que es va convertir en la seva companya de vida en tots els sentits. Aquest vincle els ha portat ara a prendre una decisió crucial: traslladar-se a Espanya amb els seus fills.
Durant l’entrevista a Vanity Fair, Gere va relatar com Alejandra es va interessar per les seves rutines espirituals: "Quan vam començar a veure’ns, em va visitar a una casa que tinc al camp. En un moment donat li vaig dir que anava a seure a meditar, però que podia baixar amb mi al llac, seure a pensar, a llegir o el que volgués. Quan vaig acabar la meva pràctica, ella em va dir: «Bé, em pots dir què estaves fent?»", va explicar amb detall.
Per a l’actor, aquella pregunta va marcar un abans i un després: "Em vaig adonar que mai ningú abans m’ho havia preguntat. Ella volia saber-ho i vaig començar a explicar-li les meves rutines i algunes de les coses que al llarg d’aquests molts anys he pogut treballar. En aquell moment vaig sentir que no era una pregunta superficial, sinó que sorgia des del més profund del seu cor, que ella volia transformar", va afegir.
Aquesta connexió espiritual va acabar consolidant la base de la seva relació. "Ben aviat es va adonar que el budisme era una cosa que també la tocava molt profundament i des de llavors ho compartim", va concloure. Amb aquestes paraules, Gere va confirmar que l’amor que els uneix no és només emocional, sinó també espiritual i filosòfic.
La història d’amor que va unir Richard Gere i Alejandra Silva a Itàlia
L’origen del seu romanç sembla tret d’una pel·lícula. El 2014, Gere es va allotjar a l’hotel Villa Treville, a Positano, propietat d’Alejandra. Allà, entre passejades, converses i trobades inesperades, va sorgir la guspira: "Crec que ella no sabia qui era jo quan em va conèixer", va confessar l’intèrpret.
La relació va avançar amb pas ferm i, el 2018, van decidir casar-se. Des de llavors, la seva vida a Nova York ha girat entorn de la seva família i els seus fills. Homer, del matrimoni de Gere amb Carey Lowell, Albert, fill d’Alejandra, i els dos petits que tots dos han tingut en comú, Alexander i James.
Més enllà de la seva vida privada, el que més ha cridat l’atenció és com tots dos es donen suport públicament. Cada vegada que Gere parla, ho fa amb referències a Alejandra, i ella, en paral·lel, el descriu com un home entregat a la seva família i als seus ideals.
Una nova vida a Espanya per a Richard Gere i Alejandra Silva
El gran anunci d’aquesta etapa arriba amb la mudança a Espanya. "Em vaig casar amb una espanyola! La seva mare és ara aquí a Nova York vivint amb nosaltres i és encantadora. Per a mi, anar a Madrid serà una gran aventura perquè mai he viscut a temps complet fora dels Estats Units", va comentar.
L’actor considera que aquest pas és un gest de reciprocitat cap a Alejandra. "Ella va ser molt generosa en donar-me sis anys vivint en el meu món, així que crec que és just que jo li doni almenys uns altres sis vivint en el seu", va assegurar. Les seves paraules revelen un profund sentit de compromís i equilibri en la relació.
En la seva visió sobre Espanya, Gere va ser encara més efusiu: "En qualsevol cas, estimo Espanya i crec que el vostre estil de vida és fabulós. També la vostra capacitat per viure transmetent alegria i felicitat. És un lloc preciós, el menjar és extraordinari i la gent desborda sensibilitat i generositat, així com una ferma voluntat de riure i gaudir".
L’entrevista de Richard Gere mostra que, als 75 anys, l’actor viu un moment ple gràcies a Alejandra Silva. La seva relació, marcada per l’amor i el budisme, es prepara per a una nova etapa a Espanya. En aquest viatge, la parella demostra que la veritable felicitat es construeix en el que es comparteix, en el que és profund i en el dia a dia.