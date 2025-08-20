Richard Gere, 75 años: 'Mi mujer, Alejandra Silvia, se ha dado cuenta de todo esto'

Richard Gere ha sorprendido en una entrevista al hablar de un aspecto íntimo de su vida personal, marcado por la espiritualidad que comparte con su mujer, Alejandra Silva. El intérprete, a sus 75 años, ha reflexionado sobre cómo su matrimonio le ha dado un nuevo sentido a su presente y a su futuro, en el que España será protagonista.

"Mi mujer se ha dado cuenta de todo esto", declaró Gere, en alusión al descubrimiento que Alejandra hizo del budismo. Con estas palabras, el actor dejó claro que su relación trasciende lo convencional. Pero, ¿cómo se fraguó realmente esta conexión tan especial entre ambos y qué significa para ellos este paso hacia una nueva vida?

Richard Gere confiesa cómo introdujo a Alejandra Silva en el budismo

El nombre de Richard Gere siempre ha estado ligado al éxito cinematográfico, pero en los últimos años su vida ha seguido un rumbo muy diferente. Alejado de Hollywood, el actor estadounidense ha dedicado tiempo a causas humanitarias y a su familia, viviendo un día a día marcado por la espiritualidad y por un fuerte compromiso social.

Desde que conoció a Alejandra Silva en 2014, su historia de amor ha sido inseparable de este cambio vital. Ella, nacida en A Coruña y vinculada al activismo social, no solo conquistó el corazón del intérprete, sino que se convirtió en su compañera de vida en todos los sentidos. Ese vínculo los ha llevado ahora a tomar una decisión crucial: trasladarse a España con sus hijos.

Durante la entrevista a Vanity Fair, Gere relató cómo Alejandra se interesó en sus rutinas espirituales: "Cuando comenzamos a vernos, me visitó a una casa que tengo en el campo. En un momento dado le dije que iba a sentarme a meditar, pero que podía bajar conmigo al lago, sentarse a pensar, a leer o lo que quisiera. Cuando terminé mi práctica, ella me dijo: «Bueno, ¿puedes decirme qué estabas haciendo?»", explicó con detalle.

Para el actor, aquella pregunta marcó un antes y un después: "Me di cuenta de que nunca nadie antes me lo había preguntado. Ella quería saberlo y comencé a explicarle mis rutinas y algunas de las cosas que a lo largo de estos muchos años he podido trabajar. En ese momento sentí que no era una pregunta superficial, sino que surgía desde lo más profundo de su corazón, que ella quería transformar", añadió.

Esa conexión espiritual acabó consolidando la base de su relación. "Pronto se dio cuenta de que el budismo era algo que también la tocaba muy profundamente y desde entonces lo compartimos", concluyó. Con estas palabras, Gere confirmó que el amor que los une no es solo emocional, sino también espiritual y filosófico.

La historia de amor que unió a Richard Gere y Alejandra Silva en Italia

El origen de su romance parece sacado de una película. En 2014, Gere se alojó en el hotel Villa Treville, en Positano, propiedad de Alejandra. Allí, entre paseos, charlas y encuentros inesperados, surgió la chispa: "Creo que ella no sabía quién era yo cuando me conoció", confesó el intérprete.

La relación avanzó con paso firme y, en 2018, decidieron casarse. Desde entonces, su vida en Nueva York ha girado en torno a su familia y sus hijos. Homer, del matrimonio de Gere con Carey Lowell, Albert, hijo de Alejandra, y los dos pequeños que ambos han tenido en común, Alexander y James.

Más allá de su vida privada, lo que más ha llamado la atención es cómo ambos se apoyan públicamente. Cada vez que Gere habla, lo hace con referencias a Alejandra, y ella, en paralelo, lo describe como un hombre entregado a su familia y a sus ideales.

Una nueva vida en España para Richard Gere y Alejandra Silva

El gran anuncio de esta etapa llega con la mudanza a España. "¡Me casé con una española! Su madre está ahora aquí en Nueva York viviendo con nosotros y es encantadora. Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos", comentó.

El actor considera que este paso es un gesto de reciprocidad hacia Alejandra. "Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo", aseguró. Sus palabras revelan un profundo sentido de compromiso y equilibrio en la relación.

En su visión sobre España, Gere fue aún más efusivo: "En cualquier caso, amo España y creo que vuestro estilo de vida es fabuloso. También vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad, así como una férrea voluntad de reír y disfrutar".

La entrevista de Richard Gere muestra que, a sus 75 años, el actor vive un momento pleno gracias a Alejandra Silva. Su relación, marcada por el amor y el budismo, se prepara para una nueva etapa en España. En este viaje, la pareja demuestra que la verdadera felicidad se construye en lo compartido, en lo profundo y en lo cotidiano.