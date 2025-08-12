Richard Gere (75 anys) i Alejandra Silva abandonen la seva mansió de Madrid: la raó

Richard Gere i Alejandra Silva han decidit deixar enrere la seva residència a Madrid, almenys durant unes setmanes, per instal·lar-se temporalment en un altre lloc. La parella ha optat per un canvi d’aires que els ha portat lluny de la capital espanyola. El motiu d’aquest trasllat temporal està vinculat a una circumstància molt concreta que ha marcat l’estiu a Espanya.
Enmig de la intensa onada de calor que ha afectat gran part del país, Richard i Alejandra han volgut posar terra pel mig. Per això, han viatjat fins als Estats Units amb els seus dos fills, on han trobat un clima més agradable i un entorn familiar. La seva destinació ha estat Connecticut, un lloc que coneixen bé i que durant anys va ser la seva llar principal.
En aquesta regió del nord-est dels Estats Units, els Gere-Silva han gaudit de dies tranquils i activitats a l’aire lliure. Connecticut no només els ofereix temperatures més suaus, sinó també l’oportunitat de retrobar-se amb vells amics i reviure rutines que mantenien abans de traslladar-se a Espanya. La família hi va residir fins a la tardor de 2024, moment en què van decidir establir-se per un temps a Madrid.
La família Gere canvia Madrid pel seu refugi a Connecticut
El viatge no ha estat únicament una escapada per esquivar la calor, sinó també una manera de reprendre la connexió amb la seva antiga vida. Durant l’estada, han passat jornades senceres a la costa de Stamford, a uns 55 quilòmetres de Manhattan, gaudint del mar i dels amics. Els petits de la casa s’han divertit en activitats aquàtiques i llargs banys al mar.
Alejandra Silva, per la seva banda, no ha abandonat els seus hàbits saludables. Ha continuat practicant ioga i meditació, assistint fins i tot a una classe amb la reconeguda instructora Natalie Uhling, creadora de NUFit. En aquesta sessió va estar acompanyada per la seva amiga Paola Delauney, especialista en màrqueting a Porsche Ibèrica.
Richard Gere i Alejandra Silva, fidels al seu racó als Estats Units
La connexió de la família amb Connecticut és profunda, ja que allà van viure en una impressionant mansió situada a la localitat de New Canaan. Aquesta propietat, adquirida per Gere el 2022 als músics Paul Simon i Edie Brickell, comptava amb 2.500 metres quadrats, sis dormitoris, onze banys i una àmplia parcel·la amb cabana independent. Tanmateix, al novembre de 2024, l’actor va decidir vendre-la per 11 milions de dòlars per traslladar-se a La Moraleja, a Madrid.
La seva actual casa madrilenya, una elegant vivenda amb jardí i piscina en una de les urbanitzacions més exclusives de la ciutat, La Moraleja, ha estat el seu refugi durant els darrers mesos. No obstant això, les altes temperatures de l’estiu i el desig de passar les vacances en un entorn més fresc han estat raons de pes per tornar temporalment als Estats Units. Així, Richard i Alejandra han demostrat que, tot i que Madrid els ha acollit amb els braços oberts, Connecticut continua sent un lloc especial a la seva vida.