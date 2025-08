Alejandra Silva, dona de Richard Gere, no pot aguantar més i revela el seu patiment

Alejandra Silva, l'esposa de Richard Gere, ha deixat sense paraules els seus seguidors en compartir a les xarxes socials el seu costat més humà i vulnerable. L'empresària i activista no ha pogut continuar guardant silenci. I, després d'una setmana especialment dolorosa, ha decidit utilitzar el seu perfil d'Instagram per desvetllar el patiment que porta dins.

Juntament amb una imatge d'ella mateixa, amb gest seriós i mirada profunda, ha obert el seu cor. Ho ha fet amb un text colpidor en què confessa com l'han afectat les darreres imatges, sembla que sobre la situació a Gaza. Un testimoni que ha emocionat milers de persones i que ha servit com a altaveu per a la seva lluita social.

| Instagram, @alejandragere

Alejandra Silva, devastada per l'horror, trenca el seu silenci a les xarxes

Alejandra Silva, igual que Richard Gere, és una activista que lluita pels drets dels altres i perquè tothom tingui les millors condicions de vida. Per aquesta raó, sembla que l'ha destrossat especialment veure aquests dies l'horror que s'està vivint a Gaza, pels bombardejos d'Israel. Un horror que passa per la desnutrició, la mort, la desolació, el dolor físic, la pèrdua de les llars…

Aquesta situació ha fet que l'empresària hagi dit prou i hagi admès a les seves xarxes socials el seu patiment al respecte. Ho ha fet a Instagram, on ha compartit un parell de fotos d'ella mateixa amb rostre molt seriós. I al costat de les mateixes ha afegit un text molt profund i colpidor.

I diu així: “Quanta impotència cap en una pantalla de sis polzades? I quant es mou el món, aquell que insisteixen que no podem canviar, quan l'empenyem encara que sigui un mil·límetre?”.

Unes preguntes retòriques que reflecteixen a la perfecció el sentiment de frustració que l'envaeix. Alejandra Silva no vol resignar-se a la idea que no hi ha res a fer. Rebutja la indiferència i anima a no passar de llarg davant el dolor aliè.

Per això, ha escrit: “La setmana que deixem enrere va fer mal, però no vull normalitzar la idea que no hi ha res per fer. No vull mirar sense sentir, no vull passar de llarg. Faig lliscar el dit i allà són: la guerra, la vulnerabilitat, la por”.

“Ho veiem tot, ho sentim tot i tot i així les nostres mans semblen petites. Mirar, compartir, apagar la pantalla, tornar a mirar. Aquesta seqüència em persegueix aquests dies i volia deixar-la anar aquí També ho sents? Et llegeixo”.

El missatge d'Alejandra Silva, dona de Richard Gere, després de rebre el suport unànime dels seus fans

El testimoni d'Alejandra Silva ha tingut un enorme ressò a les xarxes. La publicació ha estat rebuda amb una allau de comentaris de suport i admiració per la seva valentia. Centenars de seguidors no han dubtat a respondre a la seva crida, compartint el seu sentir davant el drama humanitari de Gaza.

Missatges com “Continuem creient en un món millor”, “Tens raó” i “El meu dolor és amb aquests humans abandonats” s'han multiplicat a la seva publicació. L'esposa de l'actor de Hollywood, visiblement emocionada per la resposta, ha volgut agrair cadascuna de les mostres d'afecte.

| Instagram, @alejandragere

Ho ha fet dient: “A cadascun dels més de 200 que m'heu escrit: gràcies de tot cor. Saber que sentiu el mateix em recorda que no estic sola. Convertim aquesta impotència en acció”.

“No deixem que el dolor es torni rutina. Continuem mirant, compartint i, sobretot, actuant. Junts som veu i força”.

Alejandra Silva i Richard Gere han format sempre un tàndem inseparable en l'activisme social. La parella ha treballat en múltiples iniciatives solidàries, des de la defensa dels refugiats fins a la protecció del medi ambient. Tots dos comparteixen una visió humanista del món, on la solidaritat i la justícia social són pilars fonamentals.

Precisament per aquesta raó, les seves paraules han calat tan fondo. No són un gest aïllat ni una posada en escena de cara a la galeria. Són l'expressió d'un compromís autèntic, d'una dona que sent com a propi el dolor dels altres.