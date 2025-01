El problema de la Infanta Elena amb les propines

La infanta Elena, primogènita dels reis emèrits Juan Carlos I i Sofia, és sovint titllada com la més apegada al llegat borbònic i a la figura del seu pare. El seu caràcter, forjat des de nena sota les normes i costums de la Casa Reial, ha derivat en una relació que manté cert distanciament amb el seu germà, el rei Felip VI.

En especial, la separació de postures resulta notòria pel que fa a la situació de l'emèrit: mentre Felip considera que l'exili de Juan Carlos a Abu Dhabi és un mal menor per salvaguardar la monarquia, Elena veu aquesta decisió com una injustícia que allunya el seu pare d'Espanya de manera innecessària.

| Infanta Cristina, Infanta Elena

La filla gran que va poder regnar

Encara que va ser la primogènita, Elena mai va aspirar a ocupar el tron. De fet, el rei Juan Carlos I sempre va mostrar preferència per un hereu home i va fomentar la formació de Felip per succeir-lo. Tot i això, l'actual infanta no s'ha sentit mai menyspreada: entre la discreció que la caracteritza i el seu paper com a figura més tradicional de la família Borbó, va saber mantenir-se en un segon pla en les qüestions institucionals.

En canvi, s'ha bolcat en la seva vida personal i en el seu suport al seu pare, acompanyant-lo en diversos viatges i remodelant la seva residència madrilenya amb la idea que pogués allotjar-s'hi si la seva salut empitjorava i tornava a Espanya.

La seva tasca en la vida pública espanyola s'ha centrat sobretot en actes i patrocinis vinculats a la cultura, l'eqüestre i l'àmbit educatiu. Encara que amb un perfil baix, la infanta Elena no ha deixat de mostrar-se ferma defensora de la història borbònica, sense amagar el seu desgrat per la marxa de Juan Carlos i per com la nova monarquia ha gestionat determinats aspectes.

Una vida personal discreta després del divorci

El matrimoni de la infanta Elena amb Jaime de Marichalar va acabar oficialment el 2010, després de diversos anys de distanciament. Després de la ruptura, no se li ha conegut cap relació sentimental confirmada. Viu amb la seva filla, Victoria Federica, i un gos a Madrid, mentre el seu fill Froilán es troba vivint a Abu Dhabi juntament amb el rei emèrit.

| Infanta Elena

El seu dia a dia transcorre de manera senzilla, malgrat que en moltes ocasions se la veu en zones d'alt poder adquisitiu, sigui acudint a restaurants de luxe o assistint a espectacles de música i dansa a la Gran Via madrilenya. No obstant això, la infanta sempre s'ha declarat apassionada de l'hípica i els toros: va ser el 1982 quan va debutar com a amazona, en la competició “Príncipe de Asturias”, i des de llavors manté les seves activitats eqüestres.

Un problema d'imatge amb les propines

Paradoxalment, i malgrat aquesta imatge d'algú implicat en l'ajuda a altres, Elena ha adquirit certa fama per no deixar propines quan assisteix a restaurants o altres establiments d'oci. Aquest fet, que podria semblar menor, ha arribat a oïdes de la premsa del cor i ha causat cert desconcert, ja que no es correspon amb la percepció d'una infanta amb un tarannà amable.

En cercles propers, s'especula que simplement no veu necessari retribuir de més per un servei pel qual ja es paga. A Espanya és un criteri personal que s'interpreta com a senyal de gratitud.

Una mania o una convicció personal podria continuar, però el cert és que, en temps on la monarquia europea es revisa amb lupa, cada gest compta, i el de la infanta Elena no passa desapercebut.