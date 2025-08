Posem cara a la germana ‘secreta’ de Julio Iglesias

Una història familiar que semblava reservada per a íntims ha saltat a la llum. Ruth Iglesias Keitt, la filla petita del ginecòleg Julio Iglesias Puga i Ronna Keith, ha fet una aparició pública que ha sorprès molts. Fins fa poc, fins i tot la seva cara es mantenia oculta. Avui la desvelem i repassem el context complet.

Ha passat a TardeAR

Al programa TardeAR de Telecinco, la seva mare va compartir imatges inèdites de la Ruth amb motiu del seu recent aniversari número 19, celebrat el 26 de juliol de 2025. Va ser la primera vegada que es va mostrar públicament la jove, que fins aleshores havia viscut completament fora del radar mediàtic. L'impacte va ser immediat: la seva elegància, estil i maduresa van generar comentaris sorpresos, fins i tot entre col·laboradors del programa xcatalunya.cat.

En una videotrucada, Ronna Keith es va referir als seus fills assenyalant que “els nostres fills estimen Espanya”. Va explicar també que viatgen amb ella per conèixer millor la terra del seu pare.

| Instagram

19 anys

La Ruth va néixer el 26 de juliol de 2006 a Jacksonville (Florida). Aproximadament set mesos després de la mort de Papuchi, que va morir el 19 de desembre de 2005 a 90 anys. El seu germà Jaime Nathaniel va arribar el 2004, quan Papuchi ja tenia 89 anys.

La relació entre Ronna, model i filòloga nord-americana, i Julio Iglesias Puga va començar a Madrid el 1990. Va ser al passeig de l'Havana, i va ser descrita com un “amor a primera vista”. Malgrat la diferència d'edat de 48 anys, es van casar en una cerimònia íntima als EUA el març de 2001.

Des de llavors, i fins a la seva mort, van viure discretament. Després de la mort de Papuchi, la Ronna es va apartar completament de la vida pública, instal·lant-se a Florida per criar els seus fills en privacitat.

Aparició a TardeAR

Durant la seva intervenció a TardeAR, la Ronna va aclarir que no vol alimentar rumors sobre el seu passat ni especulacions. Va afirmar que la seva mare “anava per advocada quan va conèixer el meu pare a Espanya. No era pobra ni estava desesperada". Sobre l'herència, va comentar: “No diré quants diners ens va deixar, però el meu pare es va assegurar que la seva família estigués cuidada” Divinity.

Pel que fa al vincle amb la família Iglesias, la relació entre la Ruth i els seus mig germans grans ha estat gairebé inexistent els darrers anys. Alguns mitjans asseguren que Julio Iglesias i la seva esposa Miranda sí que mantenen contacte amb la Ronna i els seus fills. Però els seus altres fills, com Chábeli o Enrique, no han tingut relació directa amb ells.

| @TardeAR

Qui és la Ruth

La Ruth estava cursant el seu primer any universitari. Ha mostrat interès pel cinema, la cultura japonesa i el cant, i ha après sobre la vida del seu pare gràcies als relats de la seva mare. També ha visitat l'hospital on va treballar Papuchi, i tot i que no sembla tenir vocació pública, sí que sembla interessada en el seu llegat familiar.