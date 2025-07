La infanta Elena (61 anys) conté l'alè i descobreix això de Jaime de Marichalar

per Alba Fabián

L'infanta Elena ha contingut l'alè després de conèixer-se una notícia que torna a situar en el focus la seva exparella, Jaime de Marichalar. L'exduc de Lugo ha protagonitzat una decisió inesperada que ha despertat gran interès públic. Aquest moviment té implicacions tant personals com econòmiques per a la família reial.

La propietat en qüestió va ser adquirida per Jaime de Marichalar abans del seu matrimoni amb la infanta Elena, amb qui va compartir aquella llar durant diversos anys després del seu enllaç el 1995. Encara que va ser la residència familiar, després del divorci el 2010 la infanta no va reclamar cap dret sobre el tríplex. Segons fonts properes, ella va preferir evitar disputes patrimonials i es va endur únicament mobles i records personals que va aportar durant el matrimoni.

| Europa Press

Ara, Jaime de Marichalar ha posat a la venda aquest habitatge de luxe situat al barri exclusiu de Salamanca, un dels més prestigiosos de Madrid. Es tracta d'un tríplex que destaca no només pel seu disseny i ubicació privilegiada, sinó també per detalls que el fan únic. El preu de sortida, fixat en 7,5 milions d'euros, ha sorprès tant experts immobiliaris com seguidors de l'aristocràcia espanyola.

Jaime de Marichalar posa preu al seu exclusiu tríplex lligat a la infanta Elena

Distribuït en tres plantes, l'immoble ofereix un ampli espai i un alt nivell de confort per al comprador. Entre els seus principals atractius hi ha una terrassa privada que inclou piscina, un luxe excepcional al bell mig de la capital. Aquesta característica afegeix un valor considerable a la propietat, fent-la molt apetible per a inversors d'alt perfil.

L'habitatge compta amb acabats i materials de primera qualitat, que reforcen el seu caràcter exclusiu. No només es valora la ubicació i l'espai, sinó també el luxe i la comoditat que ofereix aquesta residència. És, sens dubte, un caprici immobiliari pensat per a qui busca el millor a Madrid.

| Europa Press

El preu sol·licitat per Jaime de Marichalar respon tant al prestigi del barri com a la singularitat de la casa. Encara que la xifra és elevada, el barri de Salamanca està acostumat a transaccions milionàries. La piscina a la terrassa privada és un dels elements clau que justifica aquest valor.

El futur del tríplex de Jaime de Marichalar i el seu impacte en la infanta Elena

Per ara, no queda clar si la venda respon a una urgència financera o a una estratègia per aprofitar les condicions actuals del mercat immobiliari. Sigui quina sigui la raó, aquesta operació torna a situar Jaime de Marichalar i el seu patrimoni sota el focus mediàtic. La família reial, i especialment l'infanta Elena, observen amb atenció aquest nou pas.

El destí final del tríplex roman incert, igual que les possibles conseqüències per a la vida pública d'ambdós. Aquesta notícia afegeix un nou capítol a la seva història, marcada per l'atenció mediàtica i les controvèrsies. Només el temps dirà qui aconseguirà aquesta propietat i quina repercussió tindrà en la família reial.

En conclusió, la venda d'aquesta emblemàtica propietat obre una finestra al món personal i financer de Jaime de Marichalar. Encara que l'infanta Elena manté un perfil baix, no pot evitar veure's implicada indirectament. L'aristocràcia espanyola torna a estar al centre de l'atenció gràcies a un moviment inesperat i carregat d'intriga.