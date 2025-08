El testimoni que es va creuar amb la infanta Sofia a Mallorca parla clar: «Parlem de…»

per Cristo Fernández

La tranquil·litat de Mallorca es va veure sacsejada aquesta setmana per l'arribada del rei Felip VI, que va aterrar a l'illa a principis de setmana. Ho va fer per participar, com cada estiu, en els entrenaments previs a les tradicionals regates al port. Tot i això, el que ha cridat l'atenció ha estat el que una persona ha confessat sobre la infanta Sofia: "Parlem de salut mental".

Tanmateix, no va ser fins dijous 31 de juliol quan es van deixar veure públicament la reina Letícia, Leonor i la infanta Sofia. Les tres van protagonitzar una sortida tan inesperada com significativa.

| Europapress

Mare i filles van decidir gaudir d'una "cita de noies" i van anar al cinema Rívoli de Palma per veure En un lugar de la mente. Un documental dirigit per José Corbacho i Catalina Solivellas que posa el focus en la salut mental i en la feina d'actors i actrius diagnosticats amb trastorns. Una elecció que no va passar desapercebuda, sobretot quan hores després, el mateix Corbacho va revelar alguns detalls d'aquesta trobada tan especial amb Sofia.

Ningú esperava l'última hora sobre la princesa Sofia a Mallorca

En declaracions al programa Espejo Público, l'actor i director va expressar el seu més sincer agraïment a Letícia i a les seves filles. Segons va explicar, la visita va ser completament inesperada: "Ens van avisar només 24 hores abans. Jo feia broma amb l'equip de seguretat dient que no estava preparat per a un esdeveniment reial", va explicar rient.

| Antena 3

Però més enllà de l'anècdota, Corbacho va relatar amb emoció el moment que va compartir amb la reina i les seves filles. "Per a la nostra sorpresa, venia acompanyada per Leonor i la infanta. Vam parlar amb elles de salut mental, cinema i sobre el viatge emocional i artístic que representa aquesta pel·lícula", va revelar.

"Va ser tot molt carinyós, molt emotiu, no hi havia res preparat. Jo semblava que li anava a servir un mojito", va afegir amb humor.

La infanta Sofia va gaudir de la seva sortida per Mallorca en família

La gran sorpresa va arribar quan José Corbacho va compartir una confessió íntima que la reina Letícia li va fer durant aquella breu trobada.

| Europa Press

"Ella està molt implicada amb la salut mental. Em va confessar que el cinema és la seva passió i que li encantaria fer crítica cinematogràfica. La vaig animar a fer-ho amb pseudònim, tot i que dubto que coli, perquè seria la crítica més buscada del cinema espanyol", va dir rient.

Sense cap dubte, una confessió que ha causat rebombori a les xarxes socials. I entre els amants del cinema, que ara somien a descobrir, algun dia, una crítica signada en secret per la mateixa reina d'Espanya.