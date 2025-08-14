Emoció entre els fans de ‘La Promesa’ després de confirmar-se la notícia de Xavi Lock

Els seguidors de La Promesa s'han emocionat molt amb l'últim que s'ha desvetllat de Curro, a qui dona vida Xavi Lock. I és que ha sortit a la llum que el capítol d'aquesta tarda girarà entorn d'ell.
La sèrie frenarà l'emissió habitual de la temporada per donar cabuda a un episodi especial sobre el jove. En aquest es farà un repàs de tot el que li ha passat els darrers mesos, i que ha propiciat un canvi en ell.
Curro, a qui dona vida Xavi Lock, serà el gran protagonista avui de La Promesa
Curro és, sens dubte, un dels personatges més estimats pels espectadors de La Promesa. Per això aquests s'han sentit molt contents quan ara la sèrie ha anunciat que aquesta tarda ell serà el gran protagonista. I és que s'emetrà una entrega especial sobre la seva figura.
El capítol d'aquesta tarda se centrarà en l'evolució d'ell, i també serà una retrospectiva dels canvis dràstics que ha experimentat des de la mort de la seva germana. Aquest fet, que està envoltat d'un gran misteri, ha estat la clau de la seva evolució personal. Així, es mostrarà com aquesta pèrdua va desencadenar una sèrie d'esdeveniments que el van portar a convertir-se en un home completament diferent.
A partir d'aquella defunció, Curro ha estat obsessionat a descobrir la identitat de la persona responsable de la seva mort. La seva investigació l'ha portat a terrenys perillosos, ficant-se en conflictes amb alguns personatges com Lorenzo, a qui ha delatat. I tot això marcarà el to de l'entrega especial, que revelarà el més profund de la seva vida.
No només la seva lluita personal amb el cas de Jana serà l'eix central, sinó també la seva transformació social. En un gir dels esdeveniments, s'ha vist obligat a deixar enrere la seva posició a la sèrie per convertir-se en lacai. I això l'ha arrossegat a una nova etapa plena de dificultats.
La Promesa aborda els principals suports de Curro fins ara
Lope i Pía seran també dos personatges clau en aquest capítol especial de La Promesa. Al llarg de la sèrie, han estat els grans aliats de Curro, sempre disposats a oferir-li el seu suport en els moments més foscos. En aquesta entrega, es mostrarà com la seva amistat i suport han estat crucials en la vida del jove, ajudant-lo a suportar els moments més difícils de la seva transformació.
Per descomptat, no pot faltar el paper fonamental d'Ángela en la vida del personatge de Xavi Lock. El seu romanç, que ha estat un dels fils conductors de la trama, serà també una part essencial d'aquest episodi. Al llarg dels moments més complicats, ella ha estat allà per oferir-li consol i ajuda.
Per tot el que s'ha exposat, l'entrega d'aquesta tarda es presenta com una de les més emocionants de La Promesa. No només es repassaran els fets que han marcat la vida de Curro, sinó també els moments de reflexió sobre les decisions que ha pres i les que encara l'esperen. Per als fans de la sèrie, aquesta és una oportunitat per conèixer a fons aquell en la seva màxima expressió, un protagonista que ha conquerit els cors de tothom.
Sense dubte, aquest capítol serà una de les entregues més esperades i desitjades de la temporada. L'emoció dels fans és palpable, i tothom espera amb ànsia veure com es resolen els conflictes que han acompanyat Curro fins ara. Aquesta tarda, se centrarà en el jove que ha captivat el públic amb la seva valentia, tenacitat i ferms valors.