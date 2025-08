Comunicat urgent del príncep Harry en resposta a un diari: 'Són...'

La ja de per si convulsa relació entre el príncep Harry i els mitjans de comunicació britànics ha sumat un nou i explosiu capítol. Quan semblava que les aigües s’havien calmat després d’anys de batalles judicials i declaracions creuades, la imminent publicació d’un llibre sobre la Casa de York ha tornat a encendre la flama del conflicte.

Un cop més, el duc de Sussex s’ha vist obligat a emetre un contundent comunicat per frenar una història que el situa al centre d’un violent altercat amb un membre de la seva pròpia família, demostrant que no està disposat a tolerar el que considera una nova afronta al seu honor i al de la seva esposa, Meghan Markle.

La polèmica va esclatar amb un avanç publicat pel 'Daily Mail' de la biografia 'The Rise and Fall of the House of York', escrita per l’autor Andrew Lownie.

Aquest avanç desvetllava un suposat episodi fins ara desconegut que ha deixat perplexa l’opinió pública i que amenaça de dinamitar els ja fràgils ponts entre els Sussex i la resta de la família reial. La narrativa del llibre és, com a mínim, cinematogràfica i situa l’escena l’any 2013, durant una reunió familiar.

Punys i un "nas ensangonat": l’explosiva acusació que desferma la tempesta

Segons la versió difosa pel tabloide britànic, basada en el llibre de Lownie, el príncep Andreu hauria fet un comentari despectiu d’esquena a Harry sobre Meghan Markle, qüestionant la futura durada del seu matrimoni. Aquesta suposada ofensa hauria provocat una reacció furibunda per part del seu nebot. La discussió, segons s’explica, va escalar ràpidament de les paraules als fets, culminant en una suposada baralla física de conseqüències impactants.

El llibre detalla que la confrontació "va arribar al punt en què 'es van llançar punys'", i que l’altercat va finalitzar amb el príncep Andreu patint un "nas ensangonat". Aquesta acusació, d’una gravetat sense precedents en les disputes internes dels Windsor, dibuixa un escenari d’hostilitat extrema, molt lluny de la imatge protocol·lària que la Corona s’esforça per projectar.

La publicació d’aquest extracte ha estat l’espurna que ha encès una nova foguera mediàtica, obligant Harry a moure fitxa de seguida des de la seva residència a Califòrnia.

"Greus inexactituds": Harry respon amb contundència i accions legals

La resposta del príncep Harry no s’ha fet esperar. Lluny de guardar silenci, ha optat per la via més directa i contundent per desmentir categòricament la informació. A través d’un comunicat oficial recollit per mitjans com la revista 'People', el seu equip legal ha deixat clara la seva postura.

"No puc confirmar que cap d’aquestes coses sigui certa. El príncep Harry i el príncep Andreu mai no han tingut una baralla física, ni el príncep Andreu li va fer aquells comentaris sobre la duquessa de Sussex al príncep Harry", resa la notificació.

Però el duc no s’ha limitat a negar els fets. Ha qualificat les afirmacions del 'Daily Mail' com a "tals greus inexactituds i comentaris nocius i difamatoris", confirmant que la guerra ha tornat als jutjats. "Puc confirmar que s’ha enviat una carta legal de l’advocat del príncep Harry", assegura el comunicat. Aquest moviment reobre la croada personal de Harry contra certs tabloides britànics, als quals acusa d’una persecució incessant i de fabricar narratives perjudicials contra ell i la seva família.

Aquesta nova demanda se suma a un llarg historial d’enfrontaments legals. Tot just aquest 2025 es confirmava un acord extrajudicial amb el grup editor de 'The Sun' per espionatge, una victòria que contrastava amb la derrota patida el 2023 contra Associated Newspapers, precisament l’editora del 'Daily Mail'. Aquella batalla legal es va deure a una informació sobre la retirada de la seva seguretat personal al Regne Unit.

Amb la publicació completa de 'The Rise and Fall of the House of York' prevista per al 14 d’agost, aquest enfrontament sembla ser només el principi. Resta per veure quines altres revelacions conté la biografia d’Andrew Lownie i com afectarà aquest nou escàndol a la ja delicada dinàmica de la família reial britànica. El que és clar és que el príncep Harry ha traçat una línia vermella i està disposat a arribar fins al final per defensar-la. La treva, si mai va existir, s’ha acabat.